Развожаев: ПВО РФ отражает атаки ВСУ по всему Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, с-300, зрк, ракетный, пво, stock, с-400
Российская система ПВО продолжает работать в Крыму, сообщил Михаил Развожаев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Система ПВО в Крыму продолжает работать. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что идет отражение атак по всему полуострову.

«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он также призвал севастопольцев соблюдать спокойствие. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над его регионом сбиты семь ракет. Самолеты ВСУ запустили их в направлении Крыма.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Система ПВО в Крыму продолжает работать. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что идет отражение атак по всему полуострову. «Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он также призвал севастопольцев соблюдать спокойствие. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над его регионом сбиты семь ракет. Самолеты ВСУ запустили их в направлении Крыма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...