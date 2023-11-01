Развожаев: ПВО РФ отражает атаки ВСУ по всему Крыму

Российская система ПВО продолжает работать в Крыму, сообщил Михаил Развожаев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Система ПВО в Крыму продолжает работать. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что идет отражение атак по всему полуострову.
«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова», — написал Михаил Развожаев в своем
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