Украинский офицер заявил, что ВСУ ждали бегства ВС России от Leopard

19 ноября 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

ВСУ надеялись, что армия России начнет сдаваться, когда увидит танки Leopard, сказал Николай Мельник Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины при контрнаступлении ожидали, что российские войска сразу начнут сдаваться, как только увидят танки Leopard на поле боя. Однако этого не произошло, заявил украинский офицер Николай Мельник. «Весь план большого контрнаступления строился на простых вещах: москвич видит Bradley, Leopard — и убегает», — сказал Николай Мельник, передает журнал Forbes. Он отметил, что всего этого, конечно же, не произошло. Кроме того, военный уточнил, что командование ВСУ недооценило решимость российской армии удерживать оборону на поле боя. Также, по его словам, украинская авиация никак не поддерживала наземные силы. Украинское наступление началось в начале лета 2023 года, однако за все время ВСУ не смогли достичь успехов в прорыве российской обороны. Ранее американская пресса писала, что Запад признал «тщетность попыток» наступления, передает «Общественное телевидение России». Также военные эксперты заявили, что западные союзники Киева вовсе «ошарашены» результатами украинской операции, пишет Pravda.Ru .

Вооруженные силы Украины при контрнаступлении ожидали, что российские войска сразу начнут сдаваться, как только увидят танки Leopard на поле боя. Однако этого не произошло, заявил украинский офицер Николай Мельник. «Весь план большого контрнаступления строился на простых вещах: москвич видит Bradley, Leopard — и убегает», — сказал Николай Мельник, передает журнал Forbes. Он отметил, что всего этого, конечно же, не произошло. Кроме того, военный уточнил, что командование ВСУ недооценило решимость российской армии удерживать оборону на поле боя. Также, по его словам, украинская авиация никак не поддерживала наземные силы. Украинское наступление началось в начале лета 2023 года, однако за все время ВСУ не смогли достичь успехов в прорыве российской обороны. Ранее американская пресса писала, что Запад признал «тщетность попыток» наступления, передает «Общественное телевидение России». Также военные эксперты заявили, что западные союзники Киева вовсе «ошарашены» результатами украинской операции, пишет Pravda.Ru.