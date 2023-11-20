В Перми начальник цеха машиностроительного завода украл у рабочих 1,5 млн рублей

20 ноября 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Начальник цеха крал деньги, используя служебное положение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник цеха одного из машиностроительных предприятий Перми украл у подчиненных 1,5 млн рублей. Дело о мошенничестве было рассмотрено в суде, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд установил, что с августа по октябрь 2019 года, начальник производственного цеха, используя служебное положение, совершил хищение 1,5 млн рублей, которые принадлежали подчиненным. Его признали виновным», — указано на сайте ведомства. Руководитель выплачивал сотрудникам повышенные зарплаты, стимулирующие надбавки и премии. Он убедил подчиненных, что они обязаны возвращать указанные суммы якобы для формирования общего фонда цеха. Деньги начальник присваивал себе. Мужчину приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей.

Начальник цеха одного из машиностроительных предприятий Перми украл у подчиненных 1,5 млн рублей. Дело о мошенничестве было рассмотрено в суде, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд установил, что с августа по октябрь 2019 года, начальник производственного цеха, используя служебное положение, совершил хищение 1,5 млн рублей, которые принадлежали подчиненным. Его признали виновным», — указано на сайте ведомства. Руководитель выплачивал сотрудникам повышенные зарплаты, стимулирующие надбавки и премии. Он убедил подчиненных, что они обязаны возвращать указанные суммы якобы для формирования общего фонда цеха. Деньги начальник присваивал себе. Мужчину приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей.