В Перми начальник цеха машиностроительного завода украл у рабочих 1,5 млн рублей

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Начальник цеха крал деньги, используя служебное положение Фото:

Начальник цеха одного из машиностроительных предприятий Перми украл у подчиненных 1,5 млн рублей. Дело о мошенничестве было рассмотрено в суде, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд установил, что с августа по октябрь 2019 года, начальник производственного цеха, используя служебное положение, совершил хищение 1,5 млн рублей, которые принадлежали подчиненным. Его признали виновным», — указано на сайте ведомства.

Руководитель выплачивал сотрудникам повышенные зарплаты, стимулирующие надбавки и премии. Он убедил подчиненных, что они обязаны возвращать указанные суммы якобы для формирования общего фонда цеха. Деньги начальник присваивал себе. Мужчину приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей.

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Начальник цеха одного из машиностроительных предприятий Перми украл у подчиненных 1,5 млн рублей. Дело о мошенничестве было рассмотрено в суде, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд установил, что с августа по октябрь 2019 года, начальник производственного цеха, используя служебное положение, совершил хищение 1,5 млн рублей, которые принадлежали подчиненным. Его признали виновным», — указано на сайте ведомства. Руководитель выплачивал сотрудникам повышенные зарплаты, стимулирующие надбавки и премии. Он убедил подчиненных, что они обязаны возвращать указанные суммы якобы для формирования общего фонда цеха. Деньги начальник присваивал себе. Мужчину приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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