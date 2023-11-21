21 ноября 2023

В Увате потратят 100 миллионов на городской и пригородный транспорт

Администрация Увата ищет нового перевозчика на внутренние и пригородные маршруты
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, лужа, транспорт, отражение, общественный транспорт, автобусы, перевозчик
Новый перевозчик будет доставлять пассажиров как по Увату, так и в соседние населенные пункты Фото:

В Увате с 2024 по 2026 год перевозкой пассажиров внутри села и на междугородних маршрутах займется новый подрядчик. Местная администрация проводит торги, которые определят, кому предстоит обслуживать ключевые маршруты, сообщается в карточке аукциона на площадке «РТС Тендер».

«Закупка №0167300024523000147 в ЕИС, проводится в рамках федерального закона №44. Объект закупки — Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, организатор — администрация Уватского муниципального района. Стартовая цена закупки — 101,84 млн рублей», — сообщает площадка.

Известно, что новому перевозчику предстоит работать на четырех городских, трех пригородных и 12 междугородних рейсах. Все их предстоит осуществлять в период с 1 января 2024 до 31 декабря 2026 годов. В приложенной документации прописаны как сами маршруты, так и четкий график движения автобусов с указанием времени прибытия на каждую из остановок линии.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени на обслуживание десятка ключевых маршрутов планируют потратить в три раза больше, чем стоимость уватской закупки. Эта сумма так же подразумевает работу перевозчика на следующие три года.

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В Увате с 2024 по 2026 год перевозкой пассажиров внутри села и на междугородних маршрутах займется новый подрядчик. Местная администрация проводит торги, которые определят, кому предстоит обслуживать ключевые маршруты, сообщается в карточке аукциона на площадке «РТС Тендер». «Закупка №0167300024523000147 в ЕИС, проводится в рамках федерального закона №44. Объект закупки — Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, организатор — администрация Уватского муниципального района. Стартовая цена закупки — 101,84 млн рублей», — сообщает площадка. Известно, что новому перевозчику предстоит работать на четырех городских, трех пригородных и 12 междугородних рейсах. Все их предстоит осуществлять в период с 1 января 2024 до 31 декабря 2026 годов. В приложенной документации прописаны как сами маршруты, так и четкий график движения автобусов с указанием времени прибытия на каждую из остановок линии. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени на обслуживание десятка ключевых маршрутов планируют потратить в три раза больше, чем стоимость уватской закупки. Эта сумма так же подразумевает работу перевозчика на следующие три года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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