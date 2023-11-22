Тюменская область обошла регионы УрФО по важному показателю

Тюменская область стала лидером по сельскому хозяйству среди регионов УрФО

22 ноября 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Тюменская область вырвалась в лидеры по урожайности овощей, зерна и бобовых культур Фото: Сергей Венявский © URA.RU Тюменская область стала лидером среди регионов УрФО по урожайности овощей, зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Тюменская область — лидер по урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей в УрФО. По предварительным данным, валовой сбор зерновых и зернобобовых в весе после доработки составляет 1 542 тыс. тонн, картофеля — 205 тыс. тонн, что превышает потребность на 60 тыс. тонн, овощей — 44,6 тыс. тонн», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что регион также занимает ведущие позиции по производству молока, яиц, мяса и рыбы. Ранее агентство писало о том, что депутаты Тюменской областной думы предложили расширить список специалистов, которые после переезда в сельскую местность смогут рассчитывать на бесплатные земельные участки.

Тюменская область стала лидером среди регионов УрФО по урожайности овощей, зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Тюменская область — лидер по урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей в УрФО. По предварительным данным, валовой сбор зерновых и зернобобовых в весе после доработки составляет 1 542 тыс. тонн, картофеля — 205 тыс. тонн, что превышает потребность на 60 тыс. тонн, овощей — 44,6 тыс. тонн», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что регион также занимает ведущие позиции по производству молока, яиц, мяса и рыбы. Ранее агентство писало о том, что депутаты Тюменской областной думы предложили расширить список специалистов, которые после переезда в сельскую местность смогут рассчитывать на бесплатные земельные участки.