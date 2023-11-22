Тюменская область обошла регионы УрФО по важному показателю

Тюменская область стала лидером среди регионов УрФО по урожайности овощей, зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«Тюменская область — лидер по урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей в УрФО. По предварительным данным, валовой сбор зерновых и зернобобовых в весе после доработки составляет 1 542 тыс. тонн, картофеля — 205 тыс. тонн, что превышает потребность на 60 тыс. тонн, овощей — 44,6 тыс. тонн», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.
Там добавили, что регион также занимает ведущие позиции по производству молока, яиц, мяса и рыбы. Ранее агентство писало о том, что депутаты Тюменской областной думы предложили расширить список специалистов, которые после переезда в сельскую местность смогут рассчитывать на бесплатные земельные участки.
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