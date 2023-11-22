Тюменская область обошла регионы УрФО по важному показателю

Тюменская область стала лидером по сельскому хозяйству среди регионов УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
Тюменская область вырвалась в лидеры по урожайности овощей, зерна и бобовых культур Фото:

Тюменская область стала лидером среди регионов УрФО по урожайности овощей, зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Тюменская область — лидер по урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей в УрФО. По предварительным данным, валовой сбор зерновых и зернобобовых в весе после доработки составляет 1 542 тыс. тонн, картофеля — 205 тыс. тонн, что превышает потребность на 60 тыс. тонн, овощей — 44,6 тыс. тонн», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что регион также занимает ведущие позиции по производству молока, яиц, мяса и рыбы. Ранее агентство писало о том, что депутаты Тюменской областной думы предложили расширить список специалистов, которые после переезда в сельскую местность смогут рассчитывать на бесплатные земельные участки.

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Тюменская область стала лидером среди регионов УрФО по урожайности овощей, зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Тюменская область — лидер по урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей в УрФО. По предварительным данным, валовой сбор зерновых и зернобобовых в весе после доработки составляет 1 542 тыс. тонн, картофеля — 205 тыс. тонн, что превышает потребность на 60 тыс. тонн, овощей — 44,6 тыс. тонн», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что регион также занимает ведущие позиции по производству молока, яиц, мяса и рыбы. Ранее агентство писало о том, что депутаты Тюменской областной думы предложили расширить список специалистов, которые после переезда в сельскую местность смогут рассчитывать на бесплатные земельные участки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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