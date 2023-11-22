Бывшая подруга Тимати восстановила форму после болезни и операций

Тюменская модель Алена Шишкова пришла в форму после операций

23 ноября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Из-за сбоев в организме у модели были сильные отеки лица и тела Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменская модель и бывшая подруга известного репера Тимати Алена Шишкова вернулась в профессию после лечения в клинике расстройств пищевого поведения и ряда пластических операций. В своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) модель рассказывала о том, что до лечения ее вес составлял 46 кг при росте 176 см, а сбои в работе организма привели к сильным отекам, которые пришлось убирать уже при помощи пластических операций. «За время моего пребывания в клинике ЦИРПП, за 2,5 месяца я набрала 15 кг! Представляете, сколько это? Это треть веса, с которым я легла в клинику! Вследствие нарушения определенных процессов в организме, в том числе гормональных, мой организм накопил эти килограммы непропорционально. Самыми очевидными были отложения в холке, верх спины в области лопаток и плеч. Также солидная жировая подушка образовалась в области подбородка», — делится со своими подписчиками Алена Шишкова в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Как сейчас сообщает Алена, она чувствует себя хорошо. В ее соцсетях появляется много новых фотографий, в том числе и рекламных, где она выступает как модель. Также появилось фото с еще одной знаменитостью из Тюменской области — Дарьей Зотеевой, более известной как Инстасамка. О том, что Алена нормально ест, говорит и видео с тортом на ее день рождения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменская модель и бывшая подруга известного репера Тимати Алена Шишкова вернулась в профессию после лечения в клинике расстройств пищевого поведения и ряда пластических операций. В своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) модель рассказывала о том, что до лечения ее вес составлял 46 кг при росте 176 см, а сбои в работе организма привели к сильным отекам, которые пришлось убирать уже при помощи пластических операций. «За время моего пребывания в клинике ЦИРПП, за 2,5 месяца я набрала 15 кг! Представляете, сколько это? Это треть веса, с которым я легла в клинику! Вследствие нарушения определенных процессов в организме, в том числе гормональных, мой организм накопил эти килограммы непропорционально. Самыми очевидными были отложения в холке, верх спины в области лопаток и плеч. Также солидная жировая подушка образовалась в области подбородка», — делится со своими подписчиками Алена Шишкова в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Как сейчас сообщает Алена, она чувствует себя хорошо. В ее соцсетях появляется много новых фотографий, в том числе и рекламных, где она выступает как модель. Также появилось фото с еще одной знаменитостью из Тюменской области — Дарьей Зотеевой, более известной как Инстасамка. О том, что Алена нормально ест, говорит и видео с тортом на ее день рождения.