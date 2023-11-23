После поджога поезда в Тюменской области усилили охрану железных дорог

Силовики усилили охрану ключевых объектов железнодорожной инфраструктуры Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После поджога электропоезда на жд-станции «Тюмень» и попытке поджога релейных шкафов на станции «Утяшево» силовики усилили охрану объектов железнодорожной инфраструктуры Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Охрана ключевых объектов железнодорожной инфраструктуры Тюменской области была усилена. В том числе, из-за инцидентов, связанных с поджогами. Для этого были привлечены дополнительные силы. Работа ведется в круглосуточном режиме», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу агентству сообщили, что ведомство контролирует оперативную обстановку на объектах транспортной инфраструктуры Тюменской области. «Контроль за оперативной обстановкой, охрана общественного порядка и безопасное пребывание граждан на объектах транспортной инфраструктуры были, есть и всегда будут оставаться приоритетными направлениями деятельности транспортной полиции УрФО», — пояснили там URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что 1 ноября в Тюмени совершен поджог релейных шкафов на железнодорожной станции тюменского микрорайона «Утяшево». Спустя две недели инцидент повторился, но уже на станции «Тюмень». 18 ноября там загорелся электровоз, который находился на стоянке в депо.