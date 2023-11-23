23 ноября 2023

Экс-директор проблемной школы Салехарда судится с мэрией

В Салехарде экс-директор школы Сивицкая хочет восстановиться через суд
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цуканов на открытии Седьмого кассационного суда. Челябинск, гражданский кодекс рф
Елена Сивицкая хочет вновь занять пост директора школы через суд Фото:

В Салехарде бывший директор школы № 2 Елена Сивицкая подала иск в городской суд в отношении администрации города. Она требует признать приказ о своем увольнении недействительным, следует из материалов, опубликованных в картотеке суда.

«Истец — Елена Сивицкая. Ответчик — администрация муниципального образования Салехард, департамент образования Салехард. Категория — трудовые споры — дела о восстановлении на муниципальной службе в связи с признанием приказа в отношении муниципального служащего об увольнении недействительным», — сообщается в карточке дела, которое слушается в городском суде Салехарда.

В пресс-службе администрации подтвердили, что бывший директор школы № 2 Сивицкая хочет восстановиться в должности через суд. Процесс продолжается, 24 ноября состоялось второе заседание по делу.

Сивицкая написала заявление на отпуск с последующим увольнением, по истечение срока отпуска контракт с директором школы был расторгнут согласно добровольному желанию заявительницы. Новым директором второй школы была назначена Марина Колчина. Как сообщил корреспонденту агентства источник в политических кругах, Сивицкая публично дала Колчиной добрые напутствия. После смены руководства, родители учеников стали жаловаться на школьные проблемы, которые дошли до прокуратуры. По представлению прокурора Салехарда Евгения Губкина в адрес мэрии окружной столицы, большинство недостатков в школе были устранены.

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В Салехарде бывший директор школы № 2 Елена Сивицкая подала иск в городской суд в отношении администрации города. Она требует признать приказ о своем увольнении недействительным, следует из материалов, опубликованных в картотеке суда. «Истец — Елена Сивицкая. Ответчик — администрация муниципального образования Салехард, департамент образования Салехард. Категория — трудовые споры — дела о восстановлении на муниципальной службе в связи с признанием приказа в отношении муниципального служащего об увольнении недействительным», — сообщается в карточке дела, которое слушается в городском суде Салехарда. В пресс-службе администрации подтвердили, что бывший директор школы № 2 Сивицкая хочет восстановиться в должности через суд. Процесс продолжается, 24 ноября состоялось второе заседание по делу. Сивицкая написала заявление на отпуск с последующим увольнением, по истечение срока отпуска контракт с директором школы был расторгнут согласно добровольному желанию заявительницы. Новым директором второй школы была назначена Марина Колчина. Как сообщил корреспонденту агентства источник в политических кругах, Сивицкая публично дала Колчиной добрые напутствия. После смены руководства, родители учеников стали жаловаться на школьные проблемы, которые дошли до прокуратуры. По представлению прокурора Салехарда Евгения Губкина в адрес мэрии окружной столицы, большинство недостатков в школе были устранены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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