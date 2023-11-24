В Тюмени пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи. Фото

24 ноября 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Женщина пропала из дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени пропала 79-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи. Информацию о поиске разместил поисковый отряд «Лиза Алерт». Женщина ушла из дома 24 ноября. «Помогите найти человека! Надежда Цыпышева, 79 лет. Днем 24 ноября вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке. Женщина была одета в темно-вишневый пуховик с черным мехом, темно-серые штаны и черные сапоги. Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить в полицию или на номер 112. Также можно связаться с поисковиками — 8-800-700-54-52. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области пропали две женщины. Обе они проживали в одном поселке и исчезли в один день 8 сентября. Женщина ушла из дома днем 24 ноября Фото: соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalert_sever

В Тюмени пропала 79-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи. Информацию о поиске разместил поисковый отряд «Лиза Алерт». Женщина ушла из дома 24 ноября. «Помогите найти человека! Надежда Цыпышева, 79 лет. Днем 24 ноября вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке. Женщина была одета в темно-вишневый пуховик с черным мехом, темно-серые штаны и черные сапоги. Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить в полицию или на номер 112. Также можно связаться с поисковиками — 8-800-700-54-52. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области пропали две женщины. Обе они проживали в одном поселке и исчезли в один день 8 сентября.