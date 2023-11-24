В Тюмени пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи. Фото

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Женщина пропала из дома Фото:

В Тюмени пропала 79-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи. Информацию о поиске разместил поисковый отряд «Лиза Алерт». Женщина ушла из дома 24 ноября.

«Помогите найти человека! Надежда Цыпышева, 79 лет. Днем 24 ноября вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке.

Женщина была одета в темно-вишневый пуховик с черным мехом, темно-серые штаны и черные сапоги. Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить в полицию или на номер 112. Также можно связаться с поисковиками — 8-800-700-54-52.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области пропали две женщины. Обе они проживали в одном поселке и исчезли в один день 8 сентября.

Женщина ушла из дома днем 24 ноября
Женщина ушла из дома днем 24 ноября
Фото:

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В Тюмени пропала 79-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи. Информацию о поиске разместил поисковый отряд «Лиза Алерт». Женщина ушла из дома 24 ноября. «Помогите найти человека! Надежда Цыпышева, 79 лет. Днем 24 ноября вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке. Женщина была одета в темно-вишневый пуховик с черным мехом, темно-серые штаны и черные сапоги. Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить в полицию или на номер 112. Также можно связаться с поисковиками — 8-800-700-54-52. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области пропали две женщины. Обе они проживали в одном поселке и исчезли в один день 8 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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