В Тюмени пропала 79-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи. Информацию о поиске разместил поисковый отряд «Лиза Алерт». Женщина ушла из дома 24 ноября.
«Помогите найти человека! Надежда Цыпышева, 79 лет. Днем 24 ноября вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке.
Женщина была одета в темно-вишневый пуховик с черным мехом, темно-серые штаны и черные сапоги. Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить в полицию или на номер 112. Также можно связаться с поисковиками — 8-800-700-54-52.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области пропали две женщины. Обе они проживали в одном поселке и исчезли в один день 8 сентября.
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