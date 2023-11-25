Компания умершего тюменского олигарха отказывается подчиняться его наследникам

26 ноября 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Управляющая компания Бурлакова требует от «Офис-2009» бухгалтерскую отчетность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменская компания «Офис-2009» подала апелляционную жалобу на решение суда. Причиной стало то, что организацию обязали передать копии документов, и вернуть 2,3 млрд рублей петербуржской компании «Грифон», являющейся доверительным управляющим активами умершего владельца тюменского «Стройлесбанка» Олега Бурлакова. Об этом сообщили журналисты. «Доверительное управление наследственным имуществом вводится на период, в течение которого наследники не имеют возможности самостоятельно управлять определенным имуществом, перешедшим к ним по наследству. К такому имуществу относятся в том числе и доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, поскольку права наследников в отношении указанных долей не могут быть подтверждены документально в течение срока, установленного для принятия наследства», — решение суда передают журналисты РБК Тюмень. Решение суда об удовлетворении иска компании «Грифон» принято 11 октября этого года, а 17 ноября дело направлено в суд апелляционной инстанции. По словам журналистов, после смерти олигарха нотариус открыла наследственное дело и 2 августа 2021 года заключила с компанией «Грифон» договор доверительного управления имуществом Бурлакова. Входивший в список Forbes «200 богатейших бизнесменов России-2021» бизнесмен Олег Бурлаков скончался на 72-м году жизни в Монако. Причиной смерти называли коронавирус. Его денежное состояние оценивали в 650 миллионов долларов (43 млрд рублей по курсу 18 октября). Члены семьи заявили, что они не могли получить доступ к телу после смерти и у них не было информации о состоянии его здоровья до момента кончины. После выяснилось, что тело умершего миллиардера незаконно вывезли из России в Швейцарию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменская компания «Офис-2009» подала апелляционную жалобу на решение суда. Причиной стало то, что организацию обязали передать копии документов, и вернуть 2,3 млрд рублей петербуржской компании «Грифон», являющейся доверительным управляющим активами умершего владельца тюменского «Стройлесбанка» Олега Бурлакова. Об этом сообщили журналисты. «Доверительное управление наследственным имуществом вводится на период, в течение которого наследники не имеют возможности самостоятельно управлять определенным имуществом, перешедшим к ним по наследству. К такому имуществу относятся в том числе и доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, поскольку права наследников в отношении указанных долей не могут быть подтверждены документально в течение срока, установленного для принятия наследства», — решение суда передают журналисты РБК Тюмень. Решение суда об удовлетворении иска компании «Грифон» принято 11 октября этого года, а 17 ноября дело направлено в суд апелляционной инстанции. По словам журналистов, после смерти олигарха нотариус открыла наследственное дело и 2 августа 2021 года заключила с компанией «Грифон» договор доверительного управления имуществом Бурлакова. Входивший в список Forbes «200 богатейших бизнесменов России-2021» бизнесмен Олег Бурлаков скончался на 72-м году жизни в Монако. Причиной смерти называли коронавирус. Его денежное состояние оценивали в 650 миллионов долларов (43 млрд рублей по курсу 18 октября). Члены семьи заявили, что они не могли получить доступ к телу после смерти и у них не было информации о состоянии его здоровья до момента кончины. После выяснилось, что тело умершего миллиардера незаконно вывезли из России в Швейцарию.