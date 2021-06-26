Бизнесмен из списка богатейших людей России умер от коронавируса

Причиной смерти Олега Бурлакова стал коронавирус (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Входивший в список Forbes «200 богатейших бизнесменов России-2021» бизнесмен Олег Бурлаков скончался на 72-м году жизни в Монако. Причиной его смерти называют коронавирус.

«Бизнесмен Олег Бурлаков F 177 [место в списке Forbes] скоропостижно скончался 23 июня от коронавируса», — пишет Forbes, ссылаясь на друга бизнесмена. В последние годы миллиардер проживал в Монако, однако смерть наступила после того, как он недавно вернулся из Москвы.

Бурлакову принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс». Также он был совладельцем Стройлесбанка. Его состояние оценивалось в 650 миллионов долларов.