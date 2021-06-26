Бизнесмен из списка богатейших людей России умер от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приемный покой в 40 ГКБ в Коммунарке. Москва, каталка, защитный костюм, приемный покой, медики, врачи, скорая помощь, санитары, врач, больница, фельдшер, доктор, коронавирус, covid, ковид, противочумной костюм, лежачий больной, SARS-CoV-2
Причиной смерти Олега Бурлакова стал коронавирус (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Входивший в список Forbes «200 богатейших бизнесменов России-2021» бизнесмен Олег Бурлаков скончался на 72-м году жизни в Монако. Причиной его смерти называют коронавирус.

«Бизнесмен Олег Бурлаков F 177 [место в списке Forbes] скоропостижно скончался 23 июня от коронавируса», — пишет Forbes, ссылаясь на друга бизнесмена. В последние годы миллиардер проживал в Монако, однако смерть наступила после того, как он недавно вернулся из Москвы.

Бурлакову принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс». Также он был совладельцем Стройлесбанка. Его состояние оценивалось в 650 миллионов долларов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...