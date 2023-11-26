В ХМАО коммунальщик случайно окатил маленькую дочь кипятком

27 ноября 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Девочка получила 84% ожогов тела Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Югорске начальник службы снабжения случайно окатил свою дочь кипятком в бане. Ребенок получил 84% ожогов тела. «Семья, где произошла трагедия, живет в частном доме. Каждую среду Юлю [имя изменено] водят в баню. Обычно — мама или бабушка, но в этот раз впервые повел папа. Мужчина перепутал краны — набрал кипятка вместо холодной воды и окатил девочку с ног до головы», — сообщает Ural Mash. Первоклассница попала в реанимацию и сейчас находится под аппаратом ИВЛ. Врачи надеются, что операция по пересадке коже не понадобится и она восстановится самостоятельно. Инцидентом занялся Следственный комитет, в пресс-службе ведомства URA.RU пообещали дать официальный комментарий.

В Югорске начальник службы снабжения случайно окатил свою дочь кипятком в бане. Ребенок получил 84% ожогов тела. «Семья, где произошла трагедия, живет в частном доме. Каждую среду Юлю [имя изменено] водят в баню. Обычно — мама или бабушка, но в этот раз впервые повел папа. Мужчина перепутал краны — набрал кипятка вместо холодной воды и окатил девочку с ног до головы», — сообщает Ural Mash. Первоклассница попала в реанимацию и сейчас находится под аппаратом ИВЛ. Врачи надеются, что операция по пересадке коже не понадобится и она восстановится самостоятельно. Инцидентом занялся Следственный комитет, в пресс-службе ведомства URA.RU пообещали дать официальный комментарий.