26 ноября 2023
25 ноября 2023

В ХМАО коммунальщик случайно окатил маленькую дочь кипятком

© Служба новостей «URA.RU»
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Режим самоизоляции. Сургут, 112, скорая помошь
Девочка получила 84% ожогов тела Фото:

В Югорске начальник службы снабжения случайно окатил свою дочь кипятком в бане. Ребенок получил 84% ожогов тела.

«Семья, где произошла трагедия, живет в частном доме. Каждую среду Юлю [имя изменено] водят в баню. Обычно — мама или бабушка, но в этот раз впервые повел папа. Мужчина перепутал краны — набрал кипятка вместо холодной воды и окатил девочку с ног до головы», — сообщает Ural Mash.

Первоклассница попала в реанимацию и сейчас находится под аппаратом ИВЛ. Врачи надеются, что операция по пересадке коже не понадобится и она восстановится самостоятельно. Инцидентом занялся Следственный комитет, в пресс-службе ведомства URA.RU пообещали дать официальный комментарий.

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В Югорске начальник службы снабжения случайно окатил свою дочь кипятком в бане. Ребенок получил 84% ожогов тела. «Семья, где произошла трагедия, живет в частном доме. Каждую среду Юлю [имя изменено] водят в баню. Обычно — мама или бабушка, но в этот раз впервые повел папа. Мужчина перепутал краны — набрал кипятка вместо холодной воды и окатил девочку с ног до головы», — сообщает Ural Mash. Первоклассница попала в реанимацию и сейчас находится под аппаратом ИВЛ. Врачи надеются, что операция по пересадке коже не понадобится и она восстановится самостоятельно. Инцидентом занялся Следственный комитет, в пресс-службе ведомства URA.RU пообещали дать официальный комментарий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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