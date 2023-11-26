Депутатов фракции КПРФ Тюменской облдумы отчитали за прогулы

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов отчитал депутатов фракции КПРФ за прогул встречи с губернатором. На аппаратном совещании он напомнил, что народные избранники получают зарплату и прогуливать встречи равносильно неисполнению своих обязанностей. Об этом рассказал источник URA.RU в руководстве Тюменской областной думы.
«Фуат Сайфитдинов назвал прогул встречи с губернатором депутатами фракции КПРФ неисполнением своей работы. Он напомнил, что депутаты получают заработную плату и хотя бы один из четырех членов фракции мог бы присутствовать на встрече», — рассказал источник агентства.
Губернатор Тюменской области ранее провел встречу с представителями фракций Тюменской облдумы. На встрече он рассказал о формировании бюджета региона, особенностях текущей экономической ситуации и ответил на вопросы депутатов. Областная дума приняла бюджет региона на двух заседаниях, депутаты фракции КПРФ проголосовали против принятия бюджета.
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