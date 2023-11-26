Депутатов фракции КПРФ Тюменской облдумы отчитали за прогулы

27 ноября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Депутатам фракции КПРФ напомнили, что они получают зарплату из бюджета области Фото: Николай Бастриков © URA.RU Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов отчитал депутатов фракции КПРФ за прогул встречи с губернатором. На аппаратном совещании он напомнил, что народные избранники получают зарплату и прогуливать встречи равносильно неисполнению своих обязанностей. Об этом рассказал источник URA.RU в руководстве Тюменской областной думы. «Фуат Сайфитдинов назвал прогул встречи с губернатором депутатами фракции КПРФ неисполнением своей работы. Он напомнил, что депутаты получают заработную плату и хотя бы один из четырех членов фракции мог бы присутствовать на встрече», — рассказал источник агентства. Губернатор Тюменской области ранее провел встречу с представителями фракций Тюменской облдумы. На встрече он рассказал о формировании бюджета региона, особенностях текущей экономической ситуации и ответил на вопросы депутатов. Областная дума приняла бюджет региона на двух заседаниях, депутаты фракции КПРФ проголосовали против принятия бюджета.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов отчитал депутатов фракции КПРФ за прогул встречи с губернатором. На аппаратном совещании он напомнил, что народные избранники получают зарплату и прогуливать встречи равносильно неисполнению своих обязанностей. Об этом рассказал источник URA.RU в руководстве Тюменской областной думы. «Фуат Сайфитдинов назвал прогул встречи с губернатором депутатами фракции КПРФ неисполнением своей работы. Он напомнил, что депутаты получают заработную плату и хотя бы один из четырех членов фракции мог бы присутствовать на встрече», — рассказал источник агентства. Губернатор Тюменской области ранее провел встречу с представителями фракций Тюменской облдумы. На встрече он рассказал о формировании бюджета региона, особенностях текущей экономической ситуации и ответил на вопросы депутатов. Областная дума приняла бюджет региона на двух заседаниях, депутаты фракции КПРФ проголосовали против принятия бюджета.