26 ноября 2023

Депутатов фракции КПРФ Тюменской облдумы отчитали за прогулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, областная дума, облдума тюмень
Депутатам фракции КПРФ напомнили, что они получают зарплату из бюджета области Фото:

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов отчитал депутатов фракции КПРФ за прогул встречи с губернатором. На аппаратном совещании он напомнил, что народные избранники получают зарплату и прогуливать встречи равносильно неисполнению своих обязанностей. Об этом рассказал источник URA.RU в руководстве Тюменской областной думы.

«Фуат Сайфитдинов назвал прогул встречи с губернатором депутатами фракции КПРФ неисполнением своей работы. Он напомнил, что депутаты получают заработную плату и хотя бы один из четырех членов фракции мог бы присутствовать на встрече», — рассказал источник агентства.

Губернатор Тюменской области ранее провел встречу с представителями фракций Тюменской облдумы. На встрече он рассказал о формировании бюджета региона, особенностях текущей экономической ситуации и ответил на вопросы депутатов. Областная дума приняла бюджет региона на двух заседаниях, депутаты фракции КПРФ проголосовали против принятия бюджета.

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Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов отчитал депутатов фракции КПРФ за прогул встречи с губернатором. На аппаратном совещании он напомнил, что народные избранники получают зарплату и прогуливать встречи равносильно неисполнению своих обязанностей. Об этом рассказал источник URA.RU в руководстве Тюменской областной думы. «Фуат Сайфитдинов назвал прогул встречи с губернатором депутатами фракции КПРФ неисполнением своей работы. Он напомнил, что депутаты получают заработную плату и хотя бы один из четырех членов фракции мог бы присутствовать на встрече», — рассказал источник агентства. Губернатор Тюменской области ранее провел встречу с представителями фракций Тюменской облдумы. На встрече он рассказал о формировании бюджета региона, особенностях текущей экономической ситуации и ответил на вопросы депутатов. Областная дума приняла бюджет региона на двух заседаниях, депутаты фракции КПРФ проголосовали против принятия бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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