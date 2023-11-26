В Сургуте отказались от дальнейшей реконструкции здания городского суда

27 ноября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Здание суда передадут на баланс Росимуществу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Сургуте отказались от планов по дальнейшей реконструкции здания городского суда на улице Маяковского. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении судебного департамента, в чьем ведение и находится объект. «Подрядчик отказался от выполнения контракта в связи с критическим финансовым состоянием компании. В связи с дальнейшим отсутствием целесообразности продолжения капитального ремонта на объекте, а также возросшими финансовыми затратами на обслуживание, управление направило в адрес судебного департамента при Верховном суде РФ письмо с рассмотрением запроса о прекращении права оперативного управления, так как объект недвижимого имущества в настоящее время не используется по назначению», — сообщили в управлении. Работы по ремонту здания суда начались в 2011 году. Завершить их планировали в 2013, но подрядчик не смог выполнить обязательства. А в 2015 году отказался от исполнения контракта в связи с банкротством компании. Восемь лет здание числилось на балансе судебного департамента ХМАО. «При положительном согласовании вопроса о прекращении права оперативного управления зданием объект будет передан в МТУ Росимущество в Тюменской области для принятия решения по дальнейшему использованию», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте судей несколько лет не пускают в собственное здание на Маякоского. В 2013 году подрядчик должен был отремонтировать их офис, но из-за финансовых проблем ремонт затянулся на несколько лет. А позже здание просто законсервировали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте отказались от планов по дальнейшей реконструкции здания городского суда на улице Маяковского. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении судебного департамента, в чьем ведение и находится объект. «Подрядчик отказался от выполнения контракта в связи с критическим финансовым состоянием компании. В связи с дальнейшим отсутствием целесообразности продолжения капитального ремонта на объекте, а также возросшими финансовыми затратами на обслуживание, управление направило в адрес судебного департамента при Верховном суде РФ письмо с рассмотрением запроса о прекращении права оперативного управления, так как объект недвижимого имущества в настоящее время не используется по назначению», — сообщили в управлении. Работы по ремонту здания суда начались в 2011 году. Завершить их планировали в 2013, но подрядчик не смог выполнить обязательства. А в 2015 году отказался от исполнения контракта в связи с банкротством компании. Восемь лет здание числилось на балансе судебного департамента ХМАО. «При положительном согласовании вопроса о прекращении права оперативного управления зданием объект будет передан в МТУ Росимущество в Тюменской области для принятия решения по дальнейшему использованию», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте судей несколько лет не пускают в собственное здание на Маякоского. В 2013 году подрядчик должен был отремонтировать их офис, но из-за финансовых проблем ремонт затянулся на несколько лет. А позже здание просто законсервировали.