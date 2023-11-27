Тюменский гендиректор скрыл от налоговой четверть млрд рублей

Тюменцы отражали ненастоящие сведения в налоговой отчетности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени генеральный директор совместно со своим заместителем скрыл от налоговой более 225 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Известно, что тюменцы отражали ненастоящие сведения в налоговой отчетности.

«Обвиняемый в период 2019—2022 гг. совместно со своим заместителем организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких услуг организации не оказывали. В результате незаконных действий размер неуплаченного в бюджетную систему РФ налога на добавленную стоимость превысил 225 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На средства гендиректора наложили арест. Уголовное дело направили в суд.

Ранее URA.RU писало, что бывшего тюменского депутата обвинили в неуплате налогов на сумму в более чем 290 млн рублей. Он пытался скрыть свои обязанности по налогам с 2017 по 2020 год.