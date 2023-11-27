Тюменский гендиректор скрыл от налоговой четверть млрд рублей

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Тюменцы отражали ненастоящие сведения в налоговой отчетности Фото:

В Тюмени генеральный директор совместно со своим заместителем скрыл от налоговой более 225 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Известно, что тюменцы отражали ненастоящие сведения в налоговой отчетности.

«Обвиняемый в период 2019—2022 гг. совместно со своим заместителем организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких услуг организации не оказывали. В результате незаконных действий размер неуплаченного в бюджетную систему РФ налога на добавленную стоимость превысил 225 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На средства гендиректора наложили арест. Уголовное дело направили в суд.

Ранее URA.RU писало, что бывшего тюменского депутата обвинили в неуплате налогов на сумму в более чем 290 млн рублей. Он пытался скрыть свои обязанности по налогам с 2017 по 2020 год.

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В Тюмени генеральный директор совместно со своим заместителем скрыл от налоговой более 225 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Известно, что тюменцы отражали ненастоящие сведения в налоговой отчетности. «Обвиняемый в период 2019—2022 гг. совместно со своим заместителем организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких услуг организации не оказывали. В результате незаконных действий размер неуплаченного в бюджетную систему РФ налога на добавленную стоимость превысил 225 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. На средства гендиректора наложили арест. Уголовное дело направили в суд. Ранее URA.RU писало, что бывшего тюменского депутата обвинили в неуплате налогов на сумму в более чем 290 млн рублей. Он пытался скрыть свои обязанности по налогам с 2017 по 2020 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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