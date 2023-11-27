27 ноября 2023

В аптеках Тюмени заявили о нехватке препаратов для лечения анемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Москва, лекарства, аптека
Фармацевты начали предлагать аналоги препаратов железа Фото:

Из тюменских аптек исчезли препараты для лечения дефицита железа. Уже несколько месяцев отсутствуют лекарства «Феррум Лек», «Мальтофер» и «Ферлатум». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу в нескольких точках продаж.

«Сначала исчез „Феррум Лек“, мы предлагали его аналог „Мальтофер“. Но и он уже несколько месяцев отсутствует в продаже. Также в дефиците и другой препарат от анемии — „Ферлатум“. Аналогов все меньше остается», — сообщила заведующая аптекой «Юни Фарм» Олеся Шварц.

В другой тюменской аптеке «Реагент» агентству также подтвердили информацию о дефиците препаратов железа. Там заявили о пропаже «Феррум Лека», «Мальтофера». Аналогичные данные предоставили в компании «Панацея».

Агентство направило запрос в Росздравнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Из тюменских аптек исчезли препараты для лечения дефицита железа. Уже несколько месяцев отсутствуют лекарства «Феррум Лек», «Мальтофер» и «Ферлатум». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу в нескольких точках продаж. «Сначала исчез „Феррум Лек“, мы предлагали его аналог „Мальтофер“. Но и он уже несколько месяцев отсутствует в продаже. Также в дефиците и другой препарат от анемии — „Ферлатум“. Аналогов все меньше остается», — сообщила заведующая аптекой «Юни Фарм» Олеся Шварц. В другой тюменской аптеке «Реагент» агентству также подтвердили информацию о дефиците препаратов железа. Там заявили о пропаже «Феррум Лека», «Мальтофера». Аналогичные данные предоставили в компании «Панацея». Агентство направило запрос в Росздравнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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