В аптеках Тюмени заявили о нехватке препаратов для лечения анемии

28 ноября 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Фармацевты начали предлагать аналоги препаратов железа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Из тюменских аптек исчезли препараты для лечения дефицита железа. Уже несколько месяцев отсутствуют лекарства «Феррум Лек», «Мальтофер» и «Ферлатум». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу в нескольких точках продаж. «Сначала исчез „Феррум Лек“, мы предлагали его аналог „Мальтофер“. Но и он уже несколько месяцев отсутствует в продаже. Также в дефиците и другой препарат от анемии — „Ферлатум“. Аналогов все меньше остается», — сообщила заведующая аптекой «Юни Фарм» Олеся Шварц. В другой тюменской аптеке «Реагент» агентству также подтвердили информацию о дефиците препаратов железа. Там заявили о пропаже «Феррум Лека», «Мальтофера». Аналогичные данные предоставили в компании «Панацея». Агентство направило запрос в Росздравнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Из тюменских аптек исчезли препараты для лечения дефицита железа. Уже несколько месяцев отсутствуют лекарства «Феррум Лек», «Мальтофер» и «Ферлатум». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу в нескольких точках продаж. «Сначала исчез „Феррум Лек“, мы предлагали его аналог „Мальтофер“. Но и он уже несколько месяцев отсутствует в продаже. Также в дефиците и другой препарат от анемии — „Ферлатум“. Аналогов все меньше остается», — сообщила заведующая аптекой «Юни Фарм» Олеся Шварц. В другой тюменской аптеке «Реагент» агентству также подтвердили информацию о дефиците препаратов железа. Там заявили о пропаже «Феррум Лека», «Мальтофера». Аналогичные данные предоставили в компании «Панацея». Агентство направило запрос в Росздравнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.