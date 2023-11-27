В аптеках Тюмени заявили о нехватке препаратов для лечения анемии

Из тюменских аптек исчезли препараты для лечения дефицита железа. Уже несколько месяцев отсутствуют лекарства «Феррум Лек», «Мальтофер» и «Ферлатум». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу в нескольких точках продаж.
«Сначала исчез „Феррум Лек“, мы предлагали его аналог „Мальтофер“. Но и он уже несколько месяцев отсутствует в продаже. Также в дефиците и другой препарат от анемии — „Ферлатум“. Аналогов все меньше остается», — сообщила заведующая аптекой «Юни Фарм» Олеся Шварц.
В другой тюменской аптеке «Реагент» агентству также подтвердили информацию о дефиците препаратов железа. Там заявили о пропаже «Феррум Лека», «Мальтофера». Аналогичные данные предоставили в компании «Панацея».
Агентство направило запрос в Росздравнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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