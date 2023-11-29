Бастрыкин заинтересовался плесенью в квартирах челябинских военных

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту некачественного отопления жилых домов в чебаркульском военном городке (Челябинская область). Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.
«В соцсетях жители военного городка в поселке Каширино города Чебаркуля вновь жалуются на отсутствие отопления в домах. Ранее они писали, что управкомпания бездействует и не реагирует на многочисленные жалобы: в подвалах вода, рвутся трубы, в квартирах в связи с отсутствием отопления холодно, сыро, на стенах образуется плесень. Проблема так и не решилась», — сообщили в пресс-службе СК России.
Следственные органы СК РФ по Челябинской области расследуют уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по региону Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и о принятых мерах по восстановлению прав жильцов.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.