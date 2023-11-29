29 ноября 2023

Бастрыкин заинтересовался плесенью в квартирах челябинских военных

Бастрыкин заинтересовался отоплением челябинского военного городка
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин запросил доклад о восстановлении нарушенных прав граждан на теплые квартиры Фото:

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту некачественного отопления жилых домов в чебаркульском военном городке (Челябинская область). Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В соцсетях жители военного городка в поселке Каширино города Чебаркуля вновь жалуются на отсутствие отопления в домах. Ранее они писали, что управкомпания бездействует и не реагирует на многочисленные жалобы: в подвалах вода, рвутся трубы, в квартирах в связи с отсутствием отопления холодно, сыро, на стенах образуется плесень. Проблема так и не решилась», — сообщили в пресс-службе СК России.

Следственные органы СК РФ по Челябинской области расследуют уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по региону Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и о принятых мерах по восстановлению прав жильцов.

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Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту некачественного отопления жилых домов в чебаркульском военном городке (Челябинская область). Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ. «В соцсетях жители военного городка в поселке Каширино города Чебаркуля вновь жалуются на отсутствие отопления в домах. Ранее они писали, что управкомпания бездействует и не реагирует на многочисленные жалобы: в подвалах вода, рвутся трубы, в квартирах в связи с отсутствием отопления холодно, сыро, на стенах образуется плесень. Проблема так и не решилась», — сообщили в пресс-службе СК России. Следственные органы СК РФ по Челябинской области расследуют уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по региону Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и о принятых мерах по восстановлению прав жильцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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