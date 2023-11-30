В Тюмени спасателям запретили пользоваться на работе техникой Apple

30 ноября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Подобный запрет действует в Социальном фонде России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области сотрудникам МЧС запретили пользоваться продукцией Apple во время работы. Об этом URA.RU сообщил собственный источник. «О таком запрете сообщили совсем недавно. Пришел приказ, теперь будут отслеживать, чтобы на работу не приносили и не пользовались техникой американской компании», — сообщил инсайдер агентства. В ГУ МЧС России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что сотрудники тюменского правительства массово меняют iPhone на смартфоны на Android системе. Также сообщалось, что работникам тюменского социального фонда запрещено использовать продукцию американского бренда.

В Тюменской области сотрудникам МЧС запретили пользоваться продукцией Apple во время работы. Об этом URA.RU сообщил собственный источник. «О таком запрете сообщили совсем недавно. Пришел приказ, теперь будут отслеживать, чтобы на работу не приносили и не пользовались техникой американской компании», — сообщил инсайдер агентства. В ГУ МЧС России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что сотрудники тюменского правительства массово меняют iPhone на смартфоны на Android системе. Также сообщалось, что работникам тюменского социального фонда запрещено использовать продукцию американского бренда.