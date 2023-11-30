В Тюмени спасателям запретили пользоваться на работе техникой Apple

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Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, айфон, заседание, собрание, iphone, руки, депутат
Подобный запрет действует в Социальном фонде России Фото:

В Тюменской области сотрудникам МЧС запретили пользоваться продукцией Apple во время работы. Об этом URA.RU сообщил собственный источник.

«О таком запрете сообщили совсем недавно. Пришел приказ, теперь будут отслеживать, чтобы на работу не приносили и не пользовались техникой американской компании», — сообщил инсайдер агентства.

В ГУ МЧС России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники тюменского правительства массово меняют iPhone на смартфоны на Android системе. Также сообщалось, что работникам тюменского социального фонда запрещено использовать продукцию американского бренда.

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В Тюменской области сотрудникам МЧС запретили пользоваться продукцией Apple во время работы. Об этом URA.RU сообщил собственный источник. «О таком запрете сообщили совсем недавно. Пришел приказ, теперь будут отслеживать, чтобы на работу не приносили и не пользовались техникой американской компании», — сообщил инсайдер агентства. В ГУ МЧС России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что сотрудники тюменского правительства массово меняют iPhone на смартфоны на Android системе. Также сообщалось, что работникам тюменского социального фонда запрещено использовать продукцию американского бренда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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