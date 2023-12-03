В Тюмени откроют новые съезды с развязки на улице Мельникайте

Открытие съездов состоится в 15:00 4 декабря
В Тюмени 4 декабря состоится открытие двух новых съездов с развязки на улице Мельникайте. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства области.
«Официальное открытие съездов с развязки на Мельникайте запланировано на 4 декабря. Проведем его в 15:00», — рассказали в ГУС ТО.
Речь идет о съездах, ведущих с Мельникайте на Дамбовскую. Ранее URA.RU писало, какие дороги в Тюмени построят в 2024 году.
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