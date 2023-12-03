03 декабря 2023

В Тюмени откроют новые съезды с развязки на улице Мельникайте

© Служба новостей «URA.RU»
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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, зима, дорога, автомобильная развязка
Открытие съездов состоится в 15:00 4 декабря Фото:

В Тюмени 4 декабря состоится открытие двух новых съездов с развязки на улице Мельникайте. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства области.

«Официальное открытие съездов с развязки на Мельникайте запланировано на 4 декабря. Проведем его в 15:00», — рассказали в ГУС ТО.

Речь идет о съездах, ведущих с Мельникайте на Дамбовскую. Ранее URA.RU писало, какие дороги в Тюмени построят в 2024 году.

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В Тюмени 4 декабря состоится открытие двух новых съездов с развязки на улице Мельникайте. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства области. «Официальное открытие съездов с развязки на Мельникайте запланировано на 4 декабря. Проведем его в 15:00», — рассказали в ГУС ТО. Речь идет о съездах, ведущих с Мельникайте на Дамбовскую. Ранее URA.RU писало, какие дороги в Тюмени построят в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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