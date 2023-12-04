Режиссер Сокуров, которому пророчили конец карьеры, пришел на встречу Путина с правозащитниками

Александр Сокуров присутствует на встрече Владимира Путина с правозащитниками
На встрече президента России Владимира Путина с правозащитниками присутствовал режиссер Александр Сокуров. Трансляцию встречи ведет официальный telegram-канал Кремля.
Режиссер Александр Сокуров ранее заявил, что его слова о завершении профессиональной карьеры были вырваны из контекста и неверно истолкованы СМИ. Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Сокурова на основании подпункта «ж» пункта 18 правил выдачи. Причина отказа остается неизвестной, но подпункт предусматривает отказ в случаях, определенных федеральными законами.
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