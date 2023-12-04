Режиссер Сокуров, которому пророчили конец карьеры, пришел на встречу Путина с правозащитниками

Режиссер Сокуров пришел на встречу Путина с правозащитниками
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Сокуров Александр. Челябинск., сокуров александр
Александр Сокуров присутствует на встрече Владимира Путина с правозащитниками Фото:

На встрече президента России Владимира Путина с правозащитниками присутствовал режиссер Александр Сокуров. Трансляцию встречи ведет официальный telegram-канал Кремля.

Режиссер Александр Сокуров ранее заявил, что его слова о завершении профессиональной карьеры были вырваны из контекста и неверно истолкованы СМИ. Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Сокурова на основании подпункта «ж» пункта 18 правил выдачи. Причина отказа остается неизвестной, но подпункт предусматривает отказ в случаях, определенных федеральными законами.

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На встрече президента России Владимира Путина с правозащитниками присутствовал режиссер Александр Сокуров. Трансляцию встречи ведет официальный telegram-канал Кремля. Режиссер Александр Сокуров ранее заявил, что его слова о завершении профессиональной карьеры были вырваны из контекста и неверно истолкованы СМИ. Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Сокурова на основании подпункта «ж» пункта 18 правил выдачи. Причина отказа остается неизвестной, но подпункт предусматривает отказ в случаях, определенных федеральными законами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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