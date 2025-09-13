13 сентября 2025

Премьер Франции передумал отменять Пасху и День Победы

Новый премьер Франции Лекорню решил не отменять празднование Дня Победы
Во Франции оставят выходные на Пасху и День Победы
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню отказался от предложения отменить два праздничных выходных — Пасхальный понедельник и День Победы 8 мая. Об этом глава правительства рассказал в интервью газете Midi Libre. Инициатива об отмене праздников принадлежала его предшественнику Франсуа Байру и рассматривалась как часть мер по укреплению государственных финансов в проекте бюджета на 2026 год.

«Я хочу, чтобы мы пощадили тех, кто работает. Именно поэтому я решил отказаться от отмены двух праздничных выходных. Я слышу, что говорят наши сограждане», — приводит его слова газета Midi Libre. Премьер-министр подчеркнул, что считает неприемлемым вводить непопулярные меры, которые затрагивают права трудящихся на отдых.

Согласно результатам опроса исследовательской компании Odoxa, 84% французов выступили против инициативы сделать праздничные дни рабочими. Ранее власти рассчитывали, что отмена двух выходных позволит дополнительно привлечь в бюджет 4,2 миллиарда евро за счет увеличения рабочих дней.

Ранее проект бюджета на 2026 год, представленный бывшим премьер-министром Франции Франсуа Байру, вызвал волну протестов по всей стране из-за планируемого сокращения государственных расходов и предложения отменить праздничные выходные. Эти меры, включая отказ от индексации пенсий и социальных выплат, спровоцировали массовые акции и блокировки транспорта, к которым присоединились бывшие участники движения «желтых жилетов».

