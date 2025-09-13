13 сентября 2025

ВСУ атакуют регионы России беспилотниками: онлайн-трансляция

ВСУ атакуют регионы России с помощью БПЛА
БПЛА атаковали Россию
БПЛА атаковали Россию Фото:

Регионы России были атакованы вражескими дронами в ночь на 14 сентября. Под угрозой оказались Брянская, Белгородская, Орловская области, а также Краснодарский край. URA.RU освещает ход отражения атаки в своей онлайн-трансляции.

02:41 В аэропорту Калуга (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

02:19 В Белгородской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщает региональное МЧС. Губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале призвал жителей спуститься в подвальные помещения и оставаться там до поступления официального уведомления об отмене ракетной тревоги.

02:15 В Краснодарском крае введен режим «Беспилотная опасность» в связи с риском падения беспилотных летательных аппаратов, сообщает региональный центр оповещения. Населению рекомендуют укрываться в помещениях без окон, а находящимся на улице — немедленно пройти в ближайшее здание.

02:10 В Новороссийске введен режим «Беспилотная опасность», сообщили в РСЧС.

02:07 В Орловской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой атаки БПЛА. Оповещение было разослано жителям региона через систему РСЧС.

01:50 На территории Краснодарского края объявлена «Беспилотная опасность», передали в РСЧС. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов.

Жителей призывают укрыться помещении без остекления (коридор, кладовая). Если находитесь на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.

01:49 Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области. Об этом сообщили в РСЧС.

