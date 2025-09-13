ВСУ атакуют регионы России беспилотниками: онлайн-трансляция

Регионы России были атакованы вражескими дронами в ночь на 14 сентября. Под угрозой оказались Брянская, Белгородская, Орловская области, а также Краснодарский край. URA.RU освещает ход отражения атаки в своей онлайн-трансляции.
02:41 В аэропорту Калуга (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
02:19 В Белгородской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщает региональное МЧС. Губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале призвал жителей спуститься в подвальные помещения и оставаться там до поступления официального уведомления об отмене ракетной тревоги.
02:15 В Краснодарском крае введен режим «Беспилотная опасность» в связи с риском падения беспилотных летательных аппаратов, сообщает региональный центр оповещения. Населению рекомендуют укрываться в помещениях без окон, а находящимся на улице — немедленно пройти в ближайшее здание.
02:10 В Новороссийске введен режим «Беспилотная опасность», сообщили в РСЧС.
02:07 В Орловской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой атаки БПЛА. Оповещение было разослано жителям региона через систему РСЧС.
01:50 На территории Краснодарского края объявлена «Беспилотная опасность», передали в РСЧС. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов.
Жителей призывают укрыться помещении без остекления (коридор, кладовая). Если находитесь на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.
01:49 Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области. Об этом сообщили в РСЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.