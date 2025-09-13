13 сентября 2025

ВСУ практически ушли из Купянска

Глава ВГА Харьковщины Ганчев: украинские военные практически покинули Купянск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ ушли из Купянска
ВСУ ушли из Купянска Фото:

Украинские военные практически оставили Купянск в Харьковской области. Об этом 13 сентября сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«ВСУ практически ушли из Купянска. В городе остались только отдельные боевики, которые засели в хорошо укрепленных точках», — отметил глава ВГА в эфире программы «Соловьев Live».

Ранее глава российской администрации Виталий Ганчев сообщал, что штурмовые группы российских военных ведут бои в городской черте Купянска, вытесняя украинских солдат с занимаемых позиций. По данным Минобороны РФ, на купянском направлении отмечалось усиление активности российских войск и закрепление на новых рубежах, а обстановка в районе города оставалась сложной и напряженной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные практически оставили Купянск в Харьковской области. Об этом 13 сентября сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. «ВСУ практически ушли из Купянска. В городе остались только отдельные боевики, которые засели в хорошо укрепленных точках», — отметил глава ВГА в эфире программы «Соловьев Live». Ранее глава российской администрации Виталий Ганчев сообщал, что штурмовые группы российских военных ведут бои в городской черте Купянска, вытесняя украинских солдат с занимаемых позиций. По данным Минобороны РФ, на купянском направлении отмечалось усиление активности российских войск и закрепление на новых рубежах, а обстановка в районе города оставалась сложной и напряженной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...