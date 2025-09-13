Стали известны причины взрыва в Мадриде

Взрыв в мадридском баре «Mis Tesoros», произошедший 13 сентября в районе Пуэнте-де-Вальекас, в результате которого пострадали минимум 25 человек, был вызван утечкой газа. Жители девяти прилегающих к заведению домов вынуждены покинуть свои квартиры. Об этом сообщают местные СМИ.
«Глава пожарной службы городского совета Мадрида пояснил, что произошел взрыв газа. Однако они пока не могут назвать тип газа, причину или точное место возгорания», — передает канал Deutsche Welle (признан в РФ СМИ-иноагентом).
По сведениям издания, несмотря на то, что некоторые квартиры на верхних этажах не получили серьезных повреждений, входная зона здания разрушена настолько, что попасть внутрь сейчас невозможно. Власти исключили возможность наличия под завалами других жертв.
Как сообщало URA.RU ранее, после взрыва в баре пять человек находятся в тяжелом и потенциально тяжелом состоянии. Пострадали как минимум 25 человек, всем им оказана медицинская помощь на месте происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.