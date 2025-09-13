13 сентября 2025

В МВД Британии пригрозили уголовными делами участникам протестов в Лондоне

Участники протеста в Лондоне, совершившие противоправные действия, могут понести уголовную ответственность в соответствии с законом. Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд.

«Право на мирный протест является основополагающим для этой страны... Я осуждаю тех, кто напал на полицейских и причинил им телесные повреждения. Любой, кто принимает участие в преступной деятельности, ответит по всей строгости закона», — говорится в публикации в соцсети X Шабаны Махмуд. Она также выразила благодарность полицейским за службу в условиях массовых демонстраций.

Протестующие собрались на площади Рассел-сквер и в дальнейшем проследовали к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие участники несли национальные флаги Англии и Великобритании, а также выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. В ходе шествия звучала критика миграционной политики правительства и жалобы на ограничения свободы слова. Очевидцы сообщают о нескольких инцидентах между демонстрантами и сотрудниками полиции, что привело к задержаниям и травмам среди правоохранителей.

В центральной части Лондона зафиксированы столкновения между демонстрантами, выступающими против нелегальной миграции, и сотрудниками полиции. Наиболее сложная обстановка наблюдалась на площади Трафальгар, где стражи порядка, задействовав как конные, так и пешие наряды, оттеснили часть участников акции от района Уайтхолл, в котором расположены правительственные учреждения. Подробнее — в материале URA.RU.

