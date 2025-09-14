Основатель Pink Floyd Уотерс призвал провести референдум в Донбассе и Новороссии

Основатель Pink Floyd Уотерс: Донбасс должен получить право уйти к России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Легендарный рок-музыкант призвал к референдуму на Донбассе и Новороссии
Легендарный рок-музыкант призвал к референдуму на Донбассе и Новороссии Фото:

Сооснователь легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал власти Украины последователями националиста Степана Бандеры и призвал дать жителям Запорожья и других регионов Донбасса и Новороссии возможность самостоятельно определить свою судьбу. Массовое мероприятие прошло 13 сентября и собрало около 20 тысяч участников, сообщает агентство Reuters.

«Запорожье и любые другие оспариваемые области... Это не что-то такое невероятно сложное. Дайте местным жителям решить, хотят они оставаться в составе Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или же стать частью РФ», — заявил Роджер Уотерс, обращаясь к участникам митинга.

Вопрос о статусе Запорожья и других регионов Донбасса и Новороссии неоднократно поднимался на международном уровне, а после проведения референдумов в 2014 и 2022 годах эти территории уже добровольно вошли в состав России. Российские власти настаивают о на праве жителей этих регионов на самоопределение, в то время как Украина продолжает считать их своей территорией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сооснователь легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал власти Украины последователями националиста Степана Бандеры и призвал дать жителям Запорожья и других регионов Донбасса и Новороссии возможность самостоятельно определить свою судьбу. Массовое мероприятие прошло 13 сентября и собрало около 20 тысяч участников, сообщает агентство Reuters. «Запорожье и любые другие оспариваемые области... Это не что-то такое невероятно сложное. Дайте местным жителям решить, хотят они оставаться в составе Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или же стать частью РФ», — заявил Роджер Уотерс, обращаясь к участникам митинга. Вопрос о статусе Запорожья и других регионов Донбасса и Новороссии неоднократно поднимался на международном уровне, а после проведения референдумов в 2014 и 2022 годах эти территории уже добровольно вошли в состав России. Российские власти настаивают о на праве жителей этих регионов на самоопределение, в то время как Украина продолжает считать их своей территорией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...