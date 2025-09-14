Сооснователь легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал власти Украины последователями националиста Степана Бандеры и призвал дать жителям Запорожья и других регионов Донбасса и Новороссии возможность самостоятельно определить свою судьбу. Массовое мероприятие прошло 13 сентября и собрало около 20 тысяч участников, сообщает агентство Reuters.
«Запорожье и любые другие оспариваемые области... Это не что-то такое невероятно сложное. Дайте местным жителям решить, хотят они оставаться в составе Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или же стать частью РФ», — заявил Роджер Уотерс, обращаясь к участникам митинга.
Вопрос о статусе Запорожья и других регионов Донбасса и Новороссии неоднократно поднимался на международном уровне, а после проведения референдумов в 2014 и 2022 годах эти территории уже добровольно вошли в состав России. Российские власти настаивают о на праве жителей этих регионов на самоопределение, в то время как Украина продолжает считать их своей территорией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.