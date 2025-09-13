Глава Минобороны Украины раскрыл сколько денег понадобится стране для продолжения конфликта

В случае, если конфликт на территории Украины затянется до 2026 года, стране потребуется по меньшей мере 120 миллиардов долларов дополнительной финансовой помощи. Эта сумма является минимально необходимой для финансирования страны при затяжном сценарии. Об этом рассказал министр обороны Денис Шмыгаль.
«Нужно признать, что если конфликт не завершится, минимальная потребность в финансах на следующий год составит 120 миллиардов долларов. Однако, даже в случае окончания конфликта, Украина по-прежнему нуждается в аналогичной сумме для обеспечения боевой готовности своих вооруженных сил», — рассказал Шмыгаль агентству Reuters.
Ранее украинское правительство уже сообщало о росте потребностей во внешней финансовой поддержке. В 2024 году сумма составляла около 30 млрд долларов, в 2025 году — 46 млрд, а к 2026 году ожидалось увеличение до 60 млрд долларов.
