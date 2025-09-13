13 сентября 2025

Семью экс-главы Киргизии выселяют из дома

Семью экс-президента Киргизии Атамбаева выселяют из дома в селе Кой-Таш
Семью экс-президента Киргизии Атамбаева выселяют из дома в селе Кой-Таш

В селе Кой-Таш (Киргизия) семью бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева принудительно выселяют из дома, который по решению суда перешел в государственную собственность. Об этом сообщила дочь экс-президента Алия Шагиева в социальных сетях.

«Пришли несколько десятков человек, часть из них — в милицейской форме, другие — в гражданской одежде и с применением силы открыли дверь. Пришедшие сломали двери, разбили окна и выносят мебель», — рассказала Шагиева.

Причиной силового выселения стали решения суда, в соответствии с которыми участок в Кой-Таше, где расположен дом семьи Атамбаева, передан государству. Планируется, что на этой территории появятся социальные объекты — дом престарелых и детский сад.

Ранее стало известно, что суд Бишкека признал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным по нескольким уголовным статьям и заочно приговорил его к 11,5 года лишения свободы. Суд установил, что Атамбаев совершил незаконное получение земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, был причастен к коррупционным схемам, а также сыграл ключевую роль в организации массовых беспорядков 7–8 августа 2019 года в Кой-Таше. 

