13 сентября 2025

США отреагировали на инцидент с беспилотниками в Польше

Рубио: США проведут консультации с партнерами по НАТО в связи с дронами в Польше
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США будут разбираться в инциденте в БПЛА в Польше
США будут разбираться в инциденте в БПЛА в Польше Фото:

Соединенные Штаты проведут консультации с партнерами по НАТО по мере поступления информации об инциденте с беспилотниками в Польше. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, подчеркнув, что никаких конкретных решений по ситуации пока не принято.

«Нет сомнений, что эти беспилотники могли быть потеряны. Вопрос в том, были ли эти беспилотники направлены конкретно на Польшу. Если это так, если улики ведут нас к этому, то, очевидно, это крайне эскалационный шаг. Есть и ряд других версий, но я думаю, что мы хотели бы иметь все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем принимать какие-либо конкретные решения», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Его слова передает ТАСС.

По словам Рубио, инцидент с дронами он считает «неприемлемым и опасным». Дополнительные детали произошедшего в польском воздушном пространстве сейчас уточняются. По данным Госдепа, США совместно с союзниками по НАТО анализируют ситуацию и ожидают официальных выводов польских властей.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны проникли в воздушное пространство страны не только со стороны Белоруссии, но и с территории Украины. Несмотря на это, польское руководство, а также их партнеры по Европейскому союзу и НАТО возложили ответственность за вторжение в воздушное пространство Польши на Россию. Российская сторона уже представила свою точку зрения на инцидент в Организации Объединенных Наций и уточнила детали случившегося. Актуальная информация и подробности произошедшего — в нашем материале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты проведут консультации с партнерами по НАТО по мере поступления информации об инциденте с беспилотниками в Польше. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, подчеркнув, что никаких конкретных решений по ситуации пока не принято. «Нет сомнений, что эти беспилотники могли быть потеряны. Вопрос в том, были ли эти беспилотники направлены конкретно на Польшу. Если это так, если улики ведут нас к этому, то, очевидно, это крайне эскалационный шаг. Есть и ряд других версий, но я думаю, что мы хотели бы иметь все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем принимать какие-либо конкретные решения», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Его слова передает ТАСС. По словам Рубио, инцидент с дронами он считает «неприемлемым и опасным». Дополнительные детали произошедшего в польском воздушном пространстве сейчас уточняются. По данным Госдепа, США совместно с союзниками по НАТО анализируют ситуацию и ожидают официальных выводов польских властей. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны проникли в воздушное пространство страны не только со стороны Белоруссии, но и с территории Украины. Несмотря на это, польское руководство, а также их партнеры по Европейскому союзу и НАТО возложили ответственность за вторжение в воздушное пространство Польши на Россию. Российская сторона уже представила свою точку зрения на инцидент в Организации Объединенных Наций и уточнила детали случившегося. Актуальная информация и подробности произошедшего — в нашем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...