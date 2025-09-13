США отреагировали на инцидент с беспилотниками в Польше

Соединенные Штаты проведут консультации с партнерами по НАТО по мере поступления информации об инциденте с беспилотниками в Польше. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, подчеркнув, что никаких конкретных решений по ситуации пока не принято.
«Нет сомнений, что эти беспилотники могли быть потеряны. Вопрос в том, были ли эти беспилотники направлены конкретно на Польшу. Если это так, если улики ведут нас к этому, то, очевидно, это крайне эскалационный шаг. Есть и ряд других версий, но я думаю, что мы хотели бы иметь все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем принимать какие-либо конкретные решения», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Его слова передает ТАСС.
По словам Рубио, инцидент с дронами он считает «неприемлемым и опасным». Дополнительные детали произошедшего в польском воздушном пространстве сейчас уточняются. По данным Госдепа, США совместно с союзниками по НАТО анализируют ситуацию и ожидают официальных выводов польских властей.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны проникли в воздушное пространство страны не только со стороны Белоруссии, но и с территории Украины. Несмотря на это, польское руководство, а также их партнеры по Европейскому союзу и НАТО возложили ответственность за вторжение в воздушное пространство Польши на Россию. Российская сторона уже представила свою точку зрения на инцидент в Организации Объединенных Наций и уточнила детали случившегося. Актуальная информация и подробности произошедшего — в нашем материале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.