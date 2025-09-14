Прибытие трех поездов в Орел задерживается после взрыва на жд путях. Об этом передает корреспондент ТАСС со ссылкой на онлайн-табло.
«В связи с происшествием на железнодорожных путях движение трех поездов задерживаются. В частности, по состоянию на 00:15 мск задерживаются поезда №30 и №82 сообщением „Белгород — Санкт-Петербург“, а также №84 сообщением „Адлер — Москва“», — сообщает корреспондент ТАСС.
Ранее в районе железнодорожных путей Орловской области произошел подрыв из-за взрывных устройств. Московская межрегиональная транспортная прокуратура предупредила пассажиров об организации альтернативного маршрута для движения поездов дальнего следования.
