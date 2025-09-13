Купянск почти под полным контролем ВС РФ: главное об СВО за 13 сентября

Российские штурмовики продолжают вытеснять ВСУ в районе Купянска. Об этом рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев. Параллельно с этим военкоры начали сообщать об успешной операции солдат РФ, которые вошли в Купянск по газовой трубе, повторив свой ранний успех — операцию «Поток». До этого таким образом, например, удалось освободить Суджу в Курской области. Главное о спецоперации на Украине за 13 сентября — в материале URA.RU.
Старая тактика не теряет своей эффективности: успехи на купянском направлении
Российские штурмовые подразделения продолжают вытеснять украинские войска из Купянска Харьковской области, где сейчас проходит активная фаза боевых действий. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, российские военные уверенно продвигаются в городской черте, а командование принимает меры для обеспечения безопасности гражданского населения.
Он отметил, что на данный момент украинские войска оказывают сопротивление, однако российские силы продолжают наступление и закрепляются на занятых позициях. Ранее Министерство обороны РФ сообщало о наращивании активности в купянском направлении. Ведомство отмечало, что российские военные укрепляют позиции и добиваются успехов не только в районе Купянска, но и на других участках фронта.
В свою очередь, военные telegram-каналы публикуют видео наступления российских подразделений в рамках операции «Труба 3.0» или же — «Поток». На кадрах видно, как штурмовые группы движутся по газопроводу через лесистую местность к городским кварталам Купянска, передает деловая газета «Взгляд».
По данным военкоров, подобная тактика уже применялась российскими военными весной 2025 года в Курской области и позволила застать противника врасплох. Операция была тщательно подготовлена и вновь стала неожиданностью для украинских войск. Успех ВС РФ в районе Купянска признают даже на Украине. Об операции через газопровод, например, писала Страна.ua.
В Харьковской области также были уничтожены три боевые группы ВСУ. Они оказалась в окружении у населенного пункта Амбарное. Об этом сообщили российские силовые структуры в беседе с РИА Новости.
Украинские офицеры сдаются в плен
Офицеры Главного управления разведки (ГУР) Украины добровольно сложили оружие и сдались в плен российским военным на запорожском направлении. Об этом журналистам рассказал командир отдельного отряда специального назначения Воздушно-десантных войск России с позывным Викинг. По его словам, операция по задержанию проводилась в зоне контроля российских подразделений.
Военный уточнил, что офицеры попали в плен в результате спланированных действий российских военных по выманиванию украинских бойцов на позиции, находящиеся под контролем ВС РФ. По информации командира, украинские военнослужащие пытались пересечь линию фронта, используя особенности местности, погодные условия и технические средства.
Однако их действия были своевременно выявлены российскими подразделениями, которые организовали наблюдение на большом расстоянии от своих позиций. Это позволило российским военным не только предотвратить продвижение противника, но и взять в плен нескольких офицеров ГУР.
Еще один пункт под контролем России
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Военное ведомство подчеркнуло, что освобождение Новониколаевки стало результатом спланированной боевой операции. Контроль над Новониколаевкой позволит улучшить позиции российских военных и обеспечить безопасность на новых участках линии соприкосновения.
Удар «Искандера» поставил точку
Российские военные нанесли удар по площадке запуска ударных дронов ВСУ в районе населенного пункта Голубовка, что в 30 километрах от Краматорска. В результате атаки уничтожены до 20 украинских военных и до 25 беспилотников-камикадзе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что удар был нанесен из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
Сама площадка подготовки и запуска беспилотников ВСУ была обнаружена в ходе разведки вблизи Голубовки. По итогу украинский объект был полностью уничтожен.
