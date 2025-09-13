13 сентября 2025

Жителей Мадрида не пускают в дома после взрыва

Власти Мадрида предоставят жилье пострадавшим от взрыва
Власти Мадрида предоставят жилье пострадавшим от взрыва

Жителей нескольких домов в Мадриде не пускают в их квартиры после произошедшего взрыва. Пострадавшим семьям будет предоставлено альтернативное жилье. Об этом сообщает Информационное бюро экстренной помощи Городского совета Мадрида.

«Людей не пускают в квартиры после взрыва в Мадриде. Отдел Чрезвычайных ситуаций в Мадриде будет отвечать за предоставление альтернативного жилья пострадавшим семьям», — сообщает Информационное бюро экстренной помощи. 

Взрыв произошел днем 13 сентября в подвале жилого дома на улице Мануэля Марото в районе Пуэнте-де-Вальекас, где проживали 11 семей. В результате инцидента пострадали не менее 25 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, а здание частично обрушено. Жильцы были эвакуированы, а экстренные службы продолжают разбор завалов и оценку ущерба.

