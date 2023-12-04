04 декабря 2023

В Тюмени самолет Utair не допустили к полетам из-за вмятины

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Инцидент произошел в Рощино 3 декабря Фото:

В тюменском аэропорту на самолете авиакомпании Utair обнаружили вмятину, из-за чего эксплуатацию судна приостановили. Об этом сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT».

«При выполнении планового технического обслуживания обнаружена вмятина недопустимых размеров на передней кромке левой половины горизонтального стабилизатора. На ВС организовано выполнение комплекса ремонтных работ в соответствии с АММ. Эксплуатация ВС приостановлена решением авиакомпании», — рассказали в telegram-канале.

Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что экипаж Utair нарушил технические регламенты при посадке самолета, выполнявшего рейс Тюмень — Сочи. Проверка в рамках внутренней системы безопасности не выявила проблем в технической части судна.

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В тюменском аэропорту на самолете авиакомпании Utair обнаружили вмятину, из-за чего эксплуатацию судна приостановили. Об этом сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT». «При выполнении планового технического обслуживания обнаружена вмятина недопустимых размеров на передней кромке левой половины горизонтального стабилизатора. На ВС организовано выполнение комплекса ремонтных работ в соответствии с АММ. Эксплуатация ВС приостановлена решением авиакомпании», — рассказали в telegram-канале. Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что экипаж Utair нарушил технические регламенты при посадке самолета, выполнявшего рейс Тюмень — Сочи. Проверка в рамках внутренней системы безопасности не выявила проблем в технической части судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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