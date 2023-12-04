В Тюмени самолет Utair не допустили к полетам из-за вмятины

В тюменском аэропорту на самолете авиакомпании Utair обнаружили вмятину, из-за чего эксплуатацию судна приостановили. Об этом сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT».
«При выполнении планового технического обслуживания обнаружена вмятина недопустимых размеров на передней кромке левой половины горизонтального стабилизатора. На ВС организовано выполнение комплекса ремонтных работ в соответствии с АММ. Эксплуатация ВС приостановлена решением авиакомпании», — рассказали в telegram-канале.
Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что экипаж Utair нарушил технические регламенты при посадке самолета, выполнявшего рейс Тюмень — Сочи. Проверка в рамках внутренней системы безопасности не выявила проблем в технической части судна.
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