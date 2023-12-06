06 декабря 2023

Путин обменялся подарками с лидером ОАЭ

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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир
Путин подарил коллеге из ОАЭ картину Фото:

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян обменялись подарками. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

«Путин подарил картину с изображением президента ОАЭ. В ответ он получил мозаику», — пишут РИА Новости со ссылкой на слова Пескова.

Песков назвал это событие «протокольным обменом подарками». Путин во время встречи также заявил о возможности создать большую совместную компанию с ОАЭ по производству удобрений.

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Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян обменялись подарками. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. «Путин подарил картину с изображением президента ОАЭ. В ответ он получил мозаику», — пишут РИА Новости со ссылкой на слова Пескова. Песков назвал это событие «протокольным обменом подарками». Путин во время встречи также заявил о возможности создать большую совместную компанию с ОАЭ по производству удобрений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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