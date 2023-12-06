Путин обменялся подарками с лидером ОАЭ

07 декабря 2023 в 02:10 Размер текста - 17 +

Путин подарил коллеге из ОАЭ картину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян обменялись подарками. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. «Путин подарил картину с изображением президента ОАЭ. В ответ он получил мозаику», — пишут РИА Новости со ссылкой на слова Пескова. Песков назвал это событие «протокольным обменом подарками». Путин во время встречи также заявил о возможности создать большую совместную компанию с ОАЭ по производству удобрений.

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян обменялись подарками. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. «Путин подарил картину с изображением президента ОАЭ. В ответ он получил мозаику», — пишут РИА Новости со ссылкой на слова Пескова. Песков назвал это событие «протокольным обменом подарками». Путин во время встречи также заявил о возможности создать большую совместную компанию с ОАЭ по производству удобрений.