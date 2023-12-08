Медведев отреагировал на решение Путина участвовать в выборах

Медведев назвал логичным решение Путина идти на выборы
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
По словам Медведева, работа Путина на нынешней должности должна быть продолжена Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает правильным и логичным решение о выдвижении нынешнего президента РФ Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году. Медведев сообщил, что работа Путина в данной должности должна продолжаться.

«Президент уже все сказал. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, тот драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно логичное и правильное», — передает РИА Новости слова Медведева. Он добавил, что работа Путина в президентской должности должна быть продолжена.

Медведев был президентом России с 2008 года по 2012 год. Главной повесткой нынешнего зампредседателя Совбеза была так называемая медведевская программа. Она была направлена на модернизацию российского общество и экономической сферы.

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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает правильным и логичным решение о выдвижении нынешнего президента РФ Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году. Медведев сообщил, что работа Путина в данной должности должна продолжаться. «Президент уже все сказал. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, тот драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно логичное и правильное», — передает РИА Новости слова Медведева. Он добавил, что работа Путина в президентской должности должна быть продолжена. Медведев был президентом России с 2008 года по 2012 год. Главной повесткой нынешнего зампредседателя Совбеза была так называемая медведевская программа. Она была направлена на модернизацию российского общество и экономической сферы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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