Медведев отреагировал на решение Путина участвовать в выборах

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает правильным и логичным решение о выдвижении нынешнего президента РФ Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году. Медведев сообщил, что работа Путина в данной должности должна продолжаться.
«Президент уже все сказал. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, тот драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно логичное и правильное», — передает РИА Новости слова Медведева. Он добавил, что работа Путина в президентской должности должна быть продолжена.
Медведев был президентом России с 2008 года по 2012 год. Главной повесткой нынешнего зампредседателя Совбеза была так называемая медведевская программа. Она была направлена на модернизацию российского общество и экономической сферы.
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