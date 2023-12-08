«Россети» восстанавливают линии «Березняки» в Тюменской области

09 декабря 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

«Россети» работают над восстановлением линий «Березняки» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У жителей СНТ Березняки уже 2 сутки нет электричества. «Россети» взялись за восстановление линий «Березняки», несмотря на то, что авария произошла в труднодоступном месте. Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук. «Работы по восстановлению кабельной линии 110 кВ „Березняки“ проводятся аварийными бригадами компании „Россети“. Несмотря на то, что инцидент произошел в труднодоступном месте, бригады оперативно приступили к устранению порыва», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Сейчас СНТ Березняки временно запитан от подстанции «Тарманы». Дополнительно сотрудники организации «Дорстрой» развернули в СНТ работу дизель-генераторов (резервные источники электроснабжения). «В аномальные морозы нагрузка на сети увеличивается кратно, в основном из-за электроотопления. Сейчас в СУЭНКО введен особый режим работы. Аварийно-восстановительные бригады работают в круглосуточном режиме. Проводится замена трансформаторов и автоматов на более мощные. Во время проведения работ потребителей запитывают от дизель генераторов (ДГУ). <…> Сообщить об отключении можно на suenco.ru „Сообщить о проблеме“», — прокомментировали в СУНЭКО.

У жителей СНТ Березняки уже 2 сутки нет электричества. «Россети» взялись за восстановление линий «Березняки», несмотря на то, что авария произошла в труднодоступном месте. Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук. «Работы по восстановлению кабельной линии 110 кВ „Березняки“ проводятся аварийными бригадами компании „Россети“. Несмотря на то, что инцидент произошел в труднодоступном месте, бригады оперативно приступили к устранению порыва», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Сейчас СНТ Березняки временно запитан от подстанции «Тарманы». Дополнительно сотрудники организации «Дорстрой» развернули в СНТ работу дизель-генераторов (резервные источники электроснабжения). «В аномальные морозы нагрузка на сети увеличивается кратно, в основном из-за электроотопления. Сейчас в СУЭНКО введен особый режим работы. Аварийно-восстановительные бригады работают в круглосуточном режиме. Проводится замена трансформаторов и автоматов на более мощные. Во время проведения работ потребителей запитывают от дизель генераторов (ДГУ). <…> Сообщить об отключении можно на suenco.ru „Сообщить о проблеме“», — прокомментировали в СУНЭКО.