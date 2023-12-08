08 декабря 2023

«Россети» восстанавливают линии «Березняки» в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка новогодней ёлки на центральной площади. Курган, лэп, линии электропередач, электричество
«Россети» работают над восстановлением линий «Березняки» Фото:

У жителей СНТ Березняки уже 2 сутки нет электричества. «Россети» взялись за восстановление линий «Березняки», несмотря на то, что авария произошла в труднодоступном месте. Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

«Работы по восстановлению кабельной линии 110 кВ „Березняки“ проводятся аварийными бригадами компании „Россети“. Несмотря на то, что инцидент произошел в труднодоступном месте, бригады оперативно приступили к устранению порыва», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Сейчас СНТ Березняки временно запитан от подстанции «Тарманы». Дополнительно сотрудники организации «Дорстрой» развернули в СНТ работу дизель-генераторов (резервные источники электроснабжения).

«В аномальные морозы нагрузка на сети увеличивается кратно, в основном из-за электроотопления. Сейчас в СУЭНКО введен особый режим работы. Аварийно-восстановительные бригады работают в круглосуточном режиме. Проводится замена трансформаторов и автоматов на более мощные. Во время проведения работ потребителей запитывают от дизель генераторов (ДГУ). <…> Сообщить об отключении можно на suenco.ru „Сообщить о проблеме“», — прокомментировали в СУНЭКО.

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У жителей СНТ Березняки уже 2 сутки нет электричества. «Россети» взялись за восстановление линий «Березняки», несмотря на то, что авария произошла в труднодоступном месте. Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук. «Работы по восстановлению кабельной линии 110 кВ „Березняки“ проводятся аварийными бригадами компании „Россети“. Несмотря на то, что инцидент произошел в труднодоступном месте, бригады оперативно приступили к устранению порыва», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Сейчас СНТ Березняки временно запитан от подстанции «Тарманы». Дополнительно сотрудники организации «Дорстрой» развернули в СНТ работу дизель-генераторов (резервные источники электроснабжения). «В аномальные морозы нагрузка на сети увеличивается кратно, в основном из-за электроотопления. Сейчас в СУЭНКО введен особый режим работы. Аварийно-восстановительные бригады работают в круглосуточном режиме. Проводится замена трансформаторов и автоматов на более мощные. Во время проведения работ потребителей запитывают от дизель генераторов (ДГУ). <…> Сообщить об отключении можно на suenco.ru „Сообщить о проблеме“», — прокомментировали в СУНЭКО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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