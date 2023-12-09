Пермский проект «Взлетная полоса» стал одним из лучших в регионе. Видео

10 декабря 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

В Лысьве успешно работает кружок, где ребята знакомятся с авиацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проект «Взлетная полоса», который реализуется в Лысьве (Пермский край), стал одним из лучших среди НКО региона. Его авторы знакомят молодежь с авиационными профессиями и конструкторским делом. Об этом рассказал губернатор края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Проект „Взлетная полоса“ вошел в Топ-10 лучших среди НКО, побеждавших в конкурсе грантов губернатора Пермского края. Ребята изучают работу лысьвенского аэродрома и строят летательные аппараты — планеры первоначального обучения», — написал в посте Махонин. По его словам, планерный кружок появился в Лысьве еще в 1955 году, а в 2021 году летчик Олег Вьюгов решил познакомить с авиацией как можно больше местных ребят. Глава края добавил, что запустить проект помогла победа в конкурсе Фонда губернаторских грантов.

Проект «Взлетная полоса», который реализуется в Лысьве (Пермский край), стал одним из лучших среди НКО региона. Его авторы знакомят молодежь с авиационными профессиями и конструкторским делом. Об этом рассказал губернатор края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Проект „Взлетная полоса“ вошел в Топ-10 лучших среди НКО, побеждавших в конкурсе грантов губернатора Пермского края. Ребята изучают работу лысьвенского аэродрома и строят летательные аппараты — планеры первоначального обучения», — написал в посте Махонин. По его словам, планерный кружок появился в Лысьве еще в 1955 году, а в 2021 году летчик Олег Вьюгов решил познакомить с авиацией как можно больше местных ребят. Глава края добавил, что запустить проект помогла победа в конкурсе Фонда губернаторских грантов.