09 декабря 2023
08 декабря 2023

Пермский проект «Взлетная полоса» стал одним из лучших в регионе. Видео

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Споттинг в аэропорту "Кольцово" в рамках встречи участников авиаралли "Rallye Aero France". Екатеринбург, аэропорт, аэродром, сигнал, легкая авиация, частный самолет, самолет
В Лысьве успешно работает кружок, где ребята знакомятся с авиацией Фото:

Проект «Взлетная полоса», который реализуется в Лысьве (Пермский край), стал одним из лучших среди НКО региона. Его авторы знакомят молодежь с авиационными профессиями и конструкторским делом. Об этом рассказал губернатор края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Проект „Взлетная полоса“ вошел в Топ-10 лучших среди НКО, побеждавших в конкурсе грантов губернатора Пермского края. Ребята изучают работу лысьвенского аэродрома и строят летательные аппараты — планеры первоначального обучения», — написал в посте Махонин.

По его словам, планерный кружок появился в Лысьве еще в 1955 году, а в 2021 году летчик Олег Вьюгов решил познакомить с авиацией как можно больше местных ребят. Глава края добавил, что запустить проект помогла победа в конкурсе Фонда губернаторских грантов.

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Проект «Взлетная полоса», который реализуется в Лысьве (Пермский край), стал одним из лучших среди НКО региона. Его авторы знакомят молодежь с авиационными профессиями и конструкторским делом. Об этом рассказал губернатор края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Проект „Взлетная полоса“ вошел в Топ-10 лучших среди НКО, побеждавших в конкурсе грантов губернатора Пермского края. Ребята изучают работу лысьвенского аэродрома и строят летательные аппараты — планеры первоначального обучения», — написал в посте Махонин. По его словам, планерный кружок появился в Лысьве еще в 1955 году, а в 2021 году летчик Олег Вьюгов решил познакомить с авиацией как можно больше местных ребят. Глава края добавил, что запустить проект помогла победа в конкурсе Фонда губернаторских грантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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