10 декабря 2023

Военкор Борзенко: ВС РФ окружили Авдеевку, пока ВСУ берегли снаряды

© Служба новостей «URA.RU»
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У формирований ВСУ заканчиваются снаряды в битве за Авдеевку Фото:
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Пока российские военные постепенно окружали Авдеевку, бойцам ВСУ приходилось укреплять оборону и экономить боеприпасы. Об этом рассказал военный журналист Алексей Борзенко.

«Cкоро все закончится, и российские войска окончательно возьмут Авдеевку. Cейчас в рядах ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов. Они уже обстреливают из гаубиц наши позиции не с такой интенсивностью. <…> Какие-то запасы на украинских складах еще есть. Но такого прихода 155-миллиметровых снарядов, которые были в мае этого года, конечно их нет», — отметил Алексей Борзенко в интервью телеканалу «360».

В конце ноября российские войска освободили промзону на востоке Авдеевки и продолжили наступление вглубь города. Киев признавал, что для ВСУ складывается тяжелая ситуация на фронте, передает RT. Украинские солдаты жаловались, что не могут сражаться из-за плотного огня ВС РФ. Освобождение Авдеевки позволит выйти на короткий путь из южной части ДНР в северную.

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Пока российские военные постепенно окружали Авдеевку, бойцам ВСУ приходилось укреплять оборону и экономить боеприпасы. Об этом рассказал военный журналист Алексей Борзенко. «Cкоро все закончится, и российские войска окончательно возьмут Авдеевку. Cейчас в рядах ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов. Они уже обстреливают из гаубиц наши позиции не с такой интенсивностью. <…> Какие-то запасы на украинских складах еще есть. Но такого прихода 155-миллиметровых снарядов, которые были в мае этого года, конечно их нет», — отметил Алексей Борзенко в интервью телеканалу «360». В конце ноября российские войска освободили промзону на востоке Авдеевки и продолжили наступление вглубь города. Киев признавал, что для ВСУ складывается тяжелая ситуация на фронте, передает RT. Украинские солдаты жаловались, что не могут сражаться из-за плотного огня ВС РФ. Освобождение Авдеевки позволит выйти на короткий путь из южной части ДНР в северную.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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