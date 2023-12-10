Военкор Борзенко: ВС РФ окружили Авдеевку, пока ВСУ берегли снаряды

11 декабря 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

У формирований ВСУ заканчиваются снаряды в битве за Авдеевку Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пока российские военные постепенно окружали Авдеевку, бойцам ВСУ приходилось укреплять оборону и экономить боеприпасы. Об этом рассказал военный журналист Алексей Борзенко. «Cкоро все закончится, и российские войска окончательно возьмут Авдеевку. Cейчас в рядах ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов. Они уже обстреливают из гаубиц наши позиции не с такой интенсивностью. <…> Какие-то запасы на украинских складах еще есть. Но такого прихода 155-миллиметровых снарядов, которые были в мае этого года, конечно их нет», — отметил Алексей Борзенко в интервью телеканалу «360». В конце ноября российские войска освободили промзону на востоке Авдеевки и продолжили наступление вглубь города. Киев признавал, что для ВСУ складывается тяжелая ситуация на фронте, передает RT. Украинские солдаты жаловались, что не могут сражаться из-за плотного огня ВС РФ. Освобождение Авдеевки позволит выйти на короткий путь из южной части ДНР в северную.

Пока российские военные постепенно окружали Авдеевку, бойцам ВСУ приходилось укреплять оборону и экономить боеприпасы. Об этом рассказал военный журналист Алексей Борзенко. «Cкоро все закончится, и российские войска окончательно возьмут Авдеевку. Cейчас в рядах ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов. Они уже обстреливают из гаубиц наши позиции не с такой интенсивностью. <…> Какие-то запасы на украинских складах еще есть. Но такого прихода 155-миллиметровых снарядов, которые были в мае этого года, конечно их нет», — отметил Алексей Борзенко в интервью телеканалу «360». В конце ноября российские войска освободили промзону на востоке Авдеевки и продолжили наступление вглубь города. Киев признавал, что для ВСУ складывается тяжелая ситуация на фронте, передает RT. Украинские солдаты жаловались, что не могут сражаться из-за плотного огня ВС РФ. Освобождение Авдеевки позволит выйти на короткий путь из южной части ДНР в северную.