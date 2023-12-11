Киев готовится к обороне города

В Киеве пройдут учения по обороне города. Об этом заявил глава городской военной администрации (ГВА) украинской столицы Сергей Попко.
«Мероприятия пройдут в Дарницком районе Киева с 11 по 14 декабря. Цель учений — наращивание боевых способностей при подготовке и ведении оборонной операции», — рассказал Сергей Попко, его слова приводит telegram-канал Киевской городской военной администрации. К учениям будут привлечены личный состав и штатная техника. Горожанам на время мероприятия запретили фотографировать и снимать передвижение военной техники.
Учения по обороне и раньше проходили в Киеве. В регулярном формате они проводятся с начала спецоперации.
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