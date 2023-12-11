Киев готовится к обороне города

В Киеве с 11 по 14 декабря пройдут военные учения по обороне города
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Гражданам столицы Украины запретили снимать передвижение военной техники на время учений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве пройдут учения по обороне города. Об этом заявил глава городской военной администрации (ГВА) украинской столицы Сергей Попко.

«Мероприятия пройдут в Дарницком районе Киева с 11 по 14 декабря. Цель учений — наращивание боевых способностей при подготовке и ведении оборонной операции», — рассказал Сергей Попко, его слова приводит telegram-канал Киевской городской военной администрации. К учениям будут привлечены личный состав и штатная техника. Горожанам на время мероприятия запретили фотографировать и снимать передвижение военной техники.

Учения по обороне и раньше проходили в Киеве. В регулярном формате они проводятся с начала спецоперации.

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В Киеве пройдут учения по обороне города. Об этом заявил глава городской военной администрации (ГВА) украинской столицы Сергей Попко. «Мероприятия пройдут в Дарницком районе Киева с 11 по 14 декабря. Цель учений — наращивание боевых способностей при подготовке и ведении оборонной операции», — рассказал Сергей Попко, его слова приводит telegram-канал Киевской городской военной администрации. К учениям будут привлечены личный состав и штатная техника. Горожанам на время мероприятия запретили фотографировать и снимать передвижение военной техники. Учения по обороне и раньше проходили в Киеве. В регулярном формате они проводятся с начала спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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