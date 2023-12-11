В мире Украина Киев готовится к обороне города В Киеве с 11 по 14 декабря пройдут военные учения по обороне города 11 декабря 2023 в 14:31 Размер текста - 17 + Гражданам столицы Украины запретили снимать передвижение военной техники на время учений Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве пройдут учения по обороне города. Об этом заявил глава городской военной администрации (ГВА) украинской столицы Сергей Попко. «Мероприятия пройдут в Дарницком районе Киева с 11 по 14 декабря. Цель учений — наращивание боевых способностей при подготовке и ведении оборонной операции», — рассказал Сергей Попко, его слова приводит telegram-канал Киевской городской военной администрации. К учениям будут привлечены личный состав и штатная техника. Горожанам на время мероприятия запретили фотографировать и снимать передвижение военной техники. Учения по обороне и раньше проходили в Киеве. В регулярном формате они проводятся с начала спецоперации. В Киеве пройдут учения по обороне города. Об этом заявил глава городской военной администрации (ГВА) украинской столицы Сергей Попко. «Мероприятия пройдут в Дарницком районе Киева с 11 по 14 декабря. Цель учений — наращивание боевых способностей при подготовке и ведении оборонной операции», — рассказал Сергей Попко, его слова приводит telegram-канал Киевской городской военной администрации. К учениям будут привлечены личный состав и штатная техника. Горожанам на время мероприятия запретили фотографировать и снимать передвижение военной техники. Учения по обороне и раньше проходили в Киеве. В регулярном формате они проводятся с начала спецоперации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям