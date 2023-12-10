Жители Тюменской области просят Путина решить проблему с районной больницей

По словам жителей, из-за долгого пути в больницу пациентов не успевают довозить живыми (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Армизонского района записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на кадровый дефицит в местной больнице и «дорогу смерти» в 137 км, по которой «тяжелых» пациентов возят в Ишим и, случается, что не довозят живыми. Ролик жители распространяют в социальных сетях.

«Уважаемый Владимир Владимирович. Обращаются к вам жители села Армизонское. В нашем районе проживают более 9 300 человек. Около восьми лет назад Армизонская районная больница была передана ОБ №4 (Ишим). Сейчас в больнице кадровый дефицит: на весь район один хирург, один терапевт и три педиатра. Пациентов с инсультами, инфарктами, родами доставляют в Ишим, за 137 км. Этот путь в 2,5 часа уже прозвали „дорогой смерти“», — говорится в обращении жителей.

По словам армизонцев, в местной больнице нет современного медоборудования. Чтобы получить консультации узких специалистов приходится ездить в Ишим, платя за автобус или такси по 450-600 рублей.

«Проводили встречу с главой района и главным врачом Ишима, конкретных ответов не получили. Мало того, жителей обвинили в том, что они слишком много требуют. Мы просто боимся за свои жизни, жизни детей, внуков, пенсионеров. Мы просто хотим жить!» — заявляют жители Армизонского района.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения региона. Ответ ожидается.