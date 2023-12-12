На Украине обвинили в краже 10 млн долларов бывшего замглавы Фонда госимущества

13 декабря 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

НАБУ обвинило Дениса Кудина в хищении 10,8 $ млн Фото: Официальный сайт президента Украины Бывшему первому заместителю главы Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Денису Кудину предъявлено обвинение в краже 10 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). «12 декабря 2023 года предъявлено обвинение еще одному участнику возглавляемой экс-председателем ФГИУ преступной организации. Ее деятельность привела к ущербу государству на сумму более чем 400 миллионов гривен (свыше 10,8 $ млн — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении на сайте НАБУ. Привлечь к ответственности пытаются бывшего первого заместителя председателя ФГИУ Дениса Кудина. Бывшего зампреда обвиняют в обращении за применением преступного влияния. Сам Денис Кудин в Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) признал факт предъявленного обвинения. В сентябре 2023 года против экс-главы Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязывал НАБУ начать уголовное дело за злоупотребление властью. Также его обвиняли в превышении должностными полномочиями и укрытии информации о фактах хищения госимущества.

Бывшему первому заместителю главы Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Денису Кудину предъявлено обвинение в краже 10 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). «12 декабря 2023 года предъявлено обвинение еще одному участнику возглавляемой экс-председателем ФГИУ преступной организации. Ее деятельность привела к ущербу государству на сумму более чем 400 миллионов гривен (свыше 10,8 $ млн — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении на сайте НАБУ. Привлечь к ответственности пытаются бывшего первого заместителя председателя ФГИУ Дениса Кудина. Бывшего зампреда обвиняют в обращении за применением преступного влияния. Сам Денис Кудин в Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) признал факт предъявленного обвинения. В сентябре 2023 года против экс-главы Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязывал НАБУ начать уголовное дело за злоупотребление властью. Также его обвиняли в превышении должностными полномочиями и укрытии информации о фактах хищения госимущества.