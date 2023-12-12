Экс-директор проблемной школы в Салехарде пошла на примирение с мэрией

В Салехарде экс-директор школы № 2 Сивицкая отозвала иск к депобразования

Елена Сивицкая отозвала иск в отношении городских властей Салехарда (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) экс-директор школы № 2, где при проверке обнаружили многочисленные нарушения, Елена Сивицкая отозвала судебный иск к департаменту образования окружной столицы, по которому она требовала восстановления на работе. Информация об этом размещена на сайте городского суда.

«Истец отказался от иска и отказ принят судом. Производство по делу прекращено», — сообщается в карточке гражданского дела, размещенного на сайте городского суда Салехарда.

Источники URA.RU, присутствующие на процессе, считают, что исход дела был неочевиден, а отказ от претензий оставляет заслуженному учителю возможность «сохранить лицо». Экс-директор требовала не только восстановления в должности, но и компенсацию морального вреда.

Ранее URA.RU рассказало, что Сивицкая расторгла контракт с департаментом образования по собственной инициативе. После ее ухода в школе прошли проверки, по результатам которых выявлены многочисленные нарушения. Большинство проблем в короткие сроки были устранены. В начале ноября Сивицкая обратилась с иском в городской суд Салехарда с просьбой рассмотреть возможность восстановления в должности.