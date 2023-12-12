Свердловский завод, где делают пушки для танков, массово ищет сотрудников. Скрин

13 декабря 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

На «Завод №9» требуются разные специалисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге «Завод №9» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех), специализирующийся на производстве как гражданской, так и военной продукции, за месяц опубликовал 48 вакансий. На предприятие требуются как рабочие, так и сотрудники на административную работу, им обещают платить до 125 тысяч рублей, следует из объявлений завода на сайте Head Hunter. В частности, ведущему специалисту по договорной работе с персоналом обещают платить 50 тысяч рублей, операторам станков с числовым программным управлением 3-4 разряда — от 60 до 80 тысяч, токарям пятого разряда — 125 тысяч, ведущему инженеру-электронщику — 80 тысяч. Всем обещают официальное трудоустройство, зарплату без задержек, возможность учиться за счет предприятия, насыщенную корпоративную жизнь и путевки в санатории и детские лагеря. В январе предприятие публиковало 36 вакансий. «Завод №9» производит как гражданскую, так и военную продукцию. В частности, как указано в открытых источниках, буксируемые орудия, в том числе гаубицы Д-30A, танковые пушки для модернизируемых Т-62 и Т-72, а также для новых танков Т-90 и Т-14, реактивные бомбометные установки РБУ-1000 и РБУ-6000. Скрин: сайт HeadHunter

В Екатеринбурге «Завод №9» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех), специализирующийся на производстве как гражданской, так и военной продукции, за месяц опубликовал 48 вакансий. На предприятие требуются как рабочие, так и сотрудники на административную работу, им обещают платить до 125 тысяч рублей, следует из объявлений завода на сайте Head Hunter. В частности, ведущему специалисту по договорной работе с персоналом обещают платить 50 тысяч рублей, операторам станков с числовым программным управлением 3-4 разряда — от 60 до 80 тысяч, токарям пятого разряда — 125 тысяч, ведущему инженеру-электронщику — 80 тысяч. Всем обещают официальное трудоустройство, зарплату без задержек, возможность учиться за счет предприятия, насыщенную корпоративную жизнь и путевки в санатории и детские лагеря. В январе предприятие публиковало 36 вакансий. «Завод №9» производит как гражданскую, так и военную продукцию. В частности, как указано в открытых источниках, буксируемые орудия, в том числе гаубицы Д-30A, танковые пушки для модернизируемых Т-62 и Т-72, а также для новых танков Т-90 и Т-14, реактивные бомбометные установки РБУ-1000 и РБУ-6000.