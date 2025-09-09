В Екатеринбурге перед Уральским государственным юридическим университетом открыли памятник одному из авторов конституции РФ Сергею Алексееву. На открытие приехали полпред президента РФ на Урале Артем Жога, сенатор от региона Виктор Шептий, депутат Госдумы Павел Крашенинников, председатель заксобрания Людмила Бабушкина и другие политики. Об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства.
«Сергей Сергеевич [Алексеев] оставил нам богатое наследие научной мысли, подготовил тысячи высококлассных специалистов и воспитал немало талантливых учеников, которые сегодня продолжают его дело, – подчеркнул он. – Его наследие - наше общее достояние, которое важно сохранить и передать будущим поколениям юристов и ученых», — поделился Жога.
После торжественных речей представители элиты и ученики Алексеева возложили к монументу гвоздики. На открытие пришли нынешние студенты и работники вуза.
Сергей Алексеев - ученый, юрист, государственный деятель и участник Великой Отечественной войны. С отличием окончил тогда Свердловский юридический институт. Он, помимо конституции, участвовал в разработке Гражданского кодекса России. Алексеев руководил институтом философии и права уральского отделения Академии наук СССР, комитетом конституционного надзора в советское время и возглавлял исследовательский центр при президенте РФ. За свою жизнь Сергей Алексеев был удостоен госпремии СССР, становился "Юристом года" и Демидовской премии.
