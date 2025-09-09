Выросло число детей мигрантов, сдавших тест по русскому языку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге доля детей мигрантов, успешно сдавших экзамен по русскому языку для поступления в школы выросла до 32%. Всего тестирование прошли 426 детей, рассказали в пресс-службе мэрии.
«По итогам летних экзаменов доля успешно сдавших выросла с 23,8% до 32%», — пояснили в администрации. Количество попыток пересдать экзамен не ограничено, однако повторное тестирование доступно не ранее чем через три месяца.
Даты экзаменов уже определены и расписаны до лета. Их проведут 20 сентября, 18 октября, 15 ноября, 20 декабря, 17 января, 21 февраля, 21 марта, 18 апреля и 16 мая на базе школ №№25, 171, 148, 170, 36, 159, 71, 49, 44.
Обязательное тестирование детей мигрантов ввели с 1 апреля. Не сдавшие экзамен обязаны пройти платные подготовительные курсы, в противном случае их родители могут быть привлечены к административной ответственности. В чем суть нового закона, URA.RU разобрало — в отдельном материале.
