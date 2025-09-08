В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начали основной этап строительства современной школы в микрорайоне Александровский. Уже через два года появится четырехэтажное здание за 2,5 миллиарда рублей. Чтобы убедиться, что все идет по графику, на место стройки прибыл глава города Владислав Пинаев.
«На площадке уже заливают монолитный фундамент и возводят каркас здания. Сооружают новые системы тепла, воды и электричества. Проектируется дорога к школе», — написал мэр Нижнего Тагила в своем telegram-канале.
Саму школу начали возводить в 2025 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Внутри планируется создать современные игровые и спортивные площадки. Открытие должно состояться осенью 2027 года. Школа способна вместить в себя 1200 учеников.
