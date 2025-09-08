В Екатеринбурге прошло масштабное обсуждение Всероссийского библиотечного конгресса, который запланирован на 2026 год. На подготовку и проведение мероприятия потратят 34 млн рублей. Заседание Совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» провели депутат Госдумы Павел Крашенников и председатель регионального парламента Людмила Бабушкина. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU.
«Передача эстафеты „библиотечной столицы“ (Екатеринбургу присвоили этот статус на 2026 год), которая ежегодно происходит, приносит огромную пользу городам. Это привлекает внимание к книгам, к разным их форматам: бумажные, электронные, подкасты. Все они используются, так как есть возможность через интернет взять информацию из любых библиотек — это очень здорово. Не все книги, к сожалению, оцифрованы, но библиотека Белинского, например, этим занимается. Это важная история, тем более для Екатеринбурга — интеллектуальной столицы, где всегда торговали книгами», — сказал Крашенинников.
Бабушкина отметила, что желающих прийти в читальный зал и взять книгу в Свердловской области становится все больше. Она уточнила, что тенденция появилась из-за развития библиотек.
«У нас 828 библиотек [в регионе] и сегодня не только в Екатеринбурге — библиотеке Белинского, но и во всех муниципалитетах имеются модельные центры, виртуальные читальные залы, есть возможность в библиотеке слушать концерты в онлайне. Это говорит о том, что вне зависимости от того, где проживают люди, создаются равные возможности для библиотек и жителей. К конгрессу мы все готовимся», — уточнила Людмила Бабушкина.
Мероприятие также посетили депутаты Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак и Андрей Альшевских, присутствовали на заседании депутаты заксобрания, в режиме видеоконференцсвязи подключились спикеры муниципальных дум.
На заседании представили план проведения библиотечного конгресса. На него должны прилететь около двух тысяч экспертов, 40-50 издательств. В программе — ярмарки, лекции, встречи с известными писателями, выставка новых технологий с издательской продукцией. На проведение мероприятия выделят 24 миллиона рублей из областного бюджета, еще 10 миллионов предоставят власти уральской столицы. На 2026 год в Свердловской области запланировано открытие шести новых модельных библиотек общей стоимостью 57 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!