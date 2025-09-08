08 сентября 2025

«Неопределяемый гигант»: свердловчане нашли необычный гигантский гриб. Фото

В лесах Новоуральска нашли валуй размером с голову человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тихие охотники заметили сразу несколько необычных грибов
Тихие охотники заметили сразу несколько необычных грибов Фото:

В лесу недалеко от Новоуральска (Свердловская область) грибники нашли необычную аномалию. Это был гриб размером с голову человека. Своей находкой охотники поделились в соцсетях, чем вызвали бурное обсуждение.

«Сегодня прогулка выдалась богатой на необычные находки. Какой-то уже неопределяемый пластинчатый гигант», — рассказали грибники в группе «Дары лесов Урала» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях люди стали гадать, что же это за аномально большой гриб. В итоге подписчики сошлись во мнении, что это был валуй. Также уральцы поделились фотографиями еще несколькими необычными грабами: «идеальный» мухомор и гебелома клейкая, которая очень похожа на белый гриб, но при этом смертельно опасная.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В лесу недалеко от Новоуральска (Свердловская область) грибники нашли необычную аномалию. Это был гриб размером с голову человека. Своей находкой охотники поделились в соцсетях, чем вызвали бурное обсуждение. «Сегодня прогулка выдалась богатой на необычные находки. Какой-то уже неопределяемый пластинчатый гигант», — рассказали грибники в группе «Дары лесов Урала» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях люди стали гадать, что же это за аномально большой гриб. В итоге подписчики сошлись во мнении, что это был валуй. Также уральцы поделились фотографиями еще несколькими необычными грабами: «идеальный» мухомор и гебелома клейкая, которая очень похожа на белый гриб, но при этом смертельно опасная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...