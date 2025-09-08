В лесу недалеко от Новоуральска (Свердловская область) грибники нашли необычную аномалию. Это был гриб размером с голову человека. Своей находкой охотники поделились в соцсетях, чем вызвали бурное обсуждение.
«Сегодня прогулка выдалась богатой на необычные находки. Какой-то уже неопределяемый пластинчатый гигант», — рассказали грибники в группе «Дары лесов Урала» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях люди стали гадать, что же это за аномально большой гриб. В итоге подписчики сошлись во мнении, что это был валуй. Также уральцы поделились фотографиями еще несколькими необычными грабами: «идеальный» мухомор и гебелома клейкая, которая очень похожа на белый гриб, но при этом смертельно опасная.
