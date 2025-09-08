08 сентября 2025

В Екатеринбурге закроют бассейн на крыше БЦ «Высоцкий»

В Екатеринбурге закроют бассейн на крыше бизнес-центра «Высоцкий». Комплекс перестанет работать почти на неделю, рассказали представители Sky infinity pool.

«С 22 по 26 сентября включительно наш комплекс будет закрыт в связи с ремонтными работами и подготовкой к новому сезону», — следует из поста в соцсетях комплекса. Запись на посещение продолжат, но уже на другие дни.

Ранее в уральской столице на плановые профилактические работы закрыли аквапарк «Лимпопо». Они будут вестись до 10 сентября включительно.

