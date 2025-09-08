Айтишник из Хорватии и искалеченный боец: как в Екатеринбурге спасают тяжелых пациентов

В самом сердце Академического района Екатеринбурга функционирует уникальный реабилитационный центр, возглавляемый опытным врачом-неврологом Ириной Волковой. Это учреждение уже давно зарекомендовало себя далеко за пределами Урала. Сюда стекаются те, кто ищет надежду на восстановление после тяжелейших травм — например, искалеченный боец СВО, от которого ушла жена. Накануне эксклюзивного интервью с основателем и руководителем центра URA.RU подготовило подборку историй людей, прошедших путь к выздоровлению в этом медучреждении.
Студентка получила ранение в голову при атаке ДНР ракетой «Точка-У»
Яркий пример — история Ирины Лабунской, студентки из Донецка, которая в марте 2022 года получила тяжелое осколочное ранение головы во время ракетного удара ВСУ. Девушка потеряла способность говорить, читать и выполнять элементарные действия. Врачи Донецка не давали оптимистичных прогнозов, но настаивали на срочном начале реабилитации.
Семья приняла решение везти Ирину в Екатеринбург. В центре доктора Волковой девушке был назначен индивидуальный курс восстановления. Уже через несколько месяцев она вновь научилась ходить, говорить и даже читать.
По словам самой Ирины, именно вера врача в успех и поддержка стали ключевыми факторами на пути к выздоровлению. Теперь она прилагает все усилия, чтобы восполнить упущенные возможности.
Уроженец Таджикистана сбежал из дома ради участия в СВО
Еще одна история связана с уроженцем Таджикистана Зикирулло Ганиевым, который мечтал стать военным и оказался на Донбассе. После тяжелого ранения врачи не могли гарантировать, что он сможет ходить самостоятельно. Однако благодаря дисциплине и целеустремленности, а также профессионализму специалистов центра, Зик уже через несколько недель начал вставать на ноги и самостоятельно передвигаться.
Руководитель клиники Ирина Волкова подчеркивает: успех реабилитации зависит не только от врачей, но и от мотивации самого пациента. В случае Зика это стало залогом полного восстановления утраченных навыков.
IT-специалист рухнул с крыши дома в Хорватии
История Ивана Т., IT-специалиста из Екатеринбурга, также заслуживает внимания. Несчастный случай произошел во время отпуска в Хорватии, где Иван упал с крыши дома и получил серьезную травму позвоночника. После экстренной помощи за границей его транспортировали в Екатеринбург, где он начал курс реабилитации.
Для Ивана была разработана индивидуальная программа восстановления, направленная на возвращение двигательных функций. Уже через два месяца интенсивной работы он смог вновь ходить с поддержкой. Пациент отмечает высокий уровень профессионализма и внимательность команды центра, что стало решающим в его успешном восстановлении.
Боец СВО попал под жесткий обстрел врага и оказался в коляске
Особое место среди историй занимает судьба Александра Волкова, который получил тяжелое ранение в зоне специальной военной операции. После травмы мужчина был парализован, а его семья распалась. Врачи предрекали полную инвалидность, однако в центре доктора Александр прошел сложный путь реабилитации.
С лета 2023 года по ноябрь 2024 года Александр не мог ни сидеть, ни ходить. После начала реабилитации он начал делать первые шаги, а сейчас проходит до 30 метров с поддержкой. По словам Волковой, настойчивость и вера в успех позволили военному добиться значительного прогресса. Врач убеждена, что впереди у пациента есть все шансы на возвращение к полноценной жизни.
Свердловчанин сделал первые шаги после трех лет в инвалидности
Еще одна вдохновляющая история — путь Андрея Шошорина, который оказался прикован к инвалидной коляске после тяжелой травмы и диагноза «наследственная атаксия». Медики не давали шансов на восстановление, но после трех лет Андрей попал в центр Ирины Волковой, где начал двигать пальцами ног и делать первые шаги с поддержкой.
Главный невролог клиники отмечает: успех Андрея — результат упорной работы и комплексного подхода. Теперь его ждет долгий путь восстановления, но уже сейчас он может надеяться на возвращение к самостоятельной жизни.
Реабилитационный центр под руководством Ирины Волковой специализируется на самых сложных случаях. География пациентов центра постоянно расширяется. Сюда приезжают не только жители Урала, но и пациенты из других регионов России, стран ближнего зарубежья, а также из зоны боевых действий. Истории выздоровления подтверждают: вера в успех, профессионализм врачей и поддержка коллектива способны творить настоящие чудеса.
